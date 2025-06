Marte all’alba: Odyssey cattura un vulcano alto 20 km

Certe immagini ti restano addosso. Non perché siano spettacolari nel senso classico, ma perché riescono a farti sentire piccolo e curioso allo stesso tempo. Come quella scattata pochi giorni fa su Marte, dove si vede spuntare la cima di un enorme vulcano da una distesa di nubi verdastre. Non è uno scenario fantasy, anche se potrebbe sembrarlo: quello che sbuca tra le nuvole è Arsia Mons, un vulcano alto venti chilometri. Sì, venti. Più di due volte l’Everest.

La NASA ruota la camera, Marte regala un momento sospeso

A scattare la foto è stata la sonda Mars Odyssey della NASA, che gira intorno a Marte dal 2001 e, nonostante l’età, continua a inviarci cose che sembrano uscite da un sogno spaziale. L’alba marziana del 2 maggio 2025 è stata una di quelle mattine da ricordare: la fotocamera a bordo, di solito impegnata a osservare il suolo, è stata ruotata di 90 gradi per scrutare il cielo. Il risultato? Una serie di immagini che sembrano quasi dipinte, con nubi leggere e una cima che sbuca sopra di esse con una calma irreale.

Il bello è che non si tratta solo di “foto belle”. Ogni scatto ha uno scopo: aiutare gli scienziati a capire meglio l’atmosfera marziana. Le nuvole, per esempio, ci dicono molto su come funziona il clima del pianeta, su quanta polvere c’è in giro (tanta) e anche su quando si formano quelle tempeste giganti che possono mettere a rischio le missioni.

E mentre gli scienziati lavorano con grafici e modelli, c’è anche un pizzico di poesia in tutto questo. Il team ha puntato la fotocamera su Arsia Mons sperando di coglierne la cima che spunta tra le nubi. E ce l’ha fatta. Un piccolo gesto di meraviglia tra i calcoli.

Arsia Mons non è solo: fa parte di un trio di vulcani chiamati Tharsis Montes, insieme ad Ascraeus e Pavonis. Visti da lontano, sembrano tre giganti sonnolenti disposti in diagonale, spesso circondati da nebbie del mattino. Soprattutto quando Marte è più lontano dal Sole, le nubi si addensano creando quella che gli scienziati chiamano la “cintura di nubi dell’afelio”. Un nome tecnico per qualcosa che, alla fine, ha tutto il fascino di un paesaggio che potresti voler disegnare su un quaderno, o raccontare a qualcuno davanti a un caffè.