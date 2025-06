The Outer Worlds 2 ora per Xbox a 80 dollari: quanto costa in Europa?

Xbox ha ufficializzato il prezzo di The Outer Worlds 2, annunciando un costo di 79,99 dollari per l’edizione standard. È la prima volta che un gioco di Xbox Game Studios debutta con questo prezzo sul mercato statunitense. La cifra segna un netto distacco dal precedente standard di 70 dollari che era stato seguito da titoli come Starfield. In Europa però il colpo è stato attutito. Su Steam e Microsoft Store, il prezzo è fissato a 79,99 euro, allineato a quello ormai dominante da tempo. Il titolo di Obsidian Entertainment uscirà il 29 ottobre ed includerà, in ogni preordine, il Pacchetto Comandante Zane: armatura e casco dedicati, un’arma da fuoco, un pugnale unico e un drone da compagnia della Direttiva Terrestre. Xbox ha aperto così una nuova fase, dove il prezzo non è più un tabù.

Premium su Xbox da 99,99 dollari: la nuova normalità?

In parallelo al lancio dell’edizione standard, Xbox propone anche la versione Premium di The Outer Worlds 2. Negli USA costa 99,99 dollari, in Europa 99,99 euro. Comprende accesso anticipato di cinque giorni, un pass espansioni con due DLC futuri, il Pacchetto Riconoscenza aziendale Uomo Lunare (armatura dorata, armi esclusive corpo a corpo e a distanza, animale Sprat Dorato), un artbook digitale e la colonna sonora. Chi gioca tramite Xbox Game Pass o possiede la versione base può scegliere poi di fare l’upgrade alla Premium per 29,99 dollari. Un’occasione da cogliere prima del lancio per ottenere il bonus preordine aggiuntivo. Il gioco punta a spingere i limiti del mercato tripla A e Xbox lo usa per testare la soglia di accettazione del pubblico.

Il prezzo ha creato discussioni accese negli Stati Uniti, dove il pubblico non è abituato agli 80 dollari. In Europa invece il terreno era già preparato a tale costo. Gli 80 euro sono diventati consuetudine con titoli come Starfield e altre produzioni tripla A. Un’eccezione nota è Mario Kart World, con un prezzo di 90 euro in versione fisica, ma è un caso isolato, per ora. Quanti altri titoli Xbox seguiranno questa rotta? E quanto a lungo resterà intatto l’equilibrio dei prezzi in Europa?