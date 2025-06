Apple, anche CarPlay segue iOS 26: widget e nuova grafica in arrivo

Quanto visto alla scorsa WWDC 2025 tenuta da Apple presso il suo Apple Park, ha mostrato i nuovi orizzonti per il futuro prossimo, il quale è già cominciato con le prime beta dei nuovi sistemi operativi presentati. Il colosso di Cupertino a quanto pare non si dedicherà a cambiare graficamente solo le piattaforme dedicate ad iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e quant’altro, ma anche quella per chi si connette alla propria auto. Apple CarPlay è infatti in procinto di cambiare con un restyling grafico importante ma coerente con la solita esperienza a cui tutti sono abituati.

Chi collegherà il proprio iPhone con iOS 26 alla propria vettura, potrà apprezzare alcune migliorie stilistiche che vedranno arrivare innanzitutto i widget e una grafica rinnovata sotto diversi aspetti. Cambia lo smartphone, cambia l’auto: la filosofia di Apple continua ad essere la stessa ma questa volta con un cambiamento epocale.

Chi guida con Apple CarPlay presente nella propria vettura beneficerà delle conversazioni in evidenza presenti in Messaggi e anche dei Tapback. Oltre a questo ci saranno widget e attività in tempo reale per tenere conto delle informazioni più importanti durante la guida, ma senza alcun tipo di distrazione. È chiaro che la novità più importante riguarda lo stile grafico basato anche in questo caso sul nuovo design definito “Liquid Glass“: le icone delle applicazioni dunque saranno ridisegnate e potranno essere mostrate in più modalità come quella di base, la Dark e la Clear ad effetto vetro.

Tornando ai widget, con il nuovo CarPlay, grazie ad iOS 26, gli utenti potranno vedere anche quelli delle applicazioni di terze parti fino ad oggi non disponibili. A cambiare sarà anche l’ordine delle pagine proprio grazie all’introduzione dei widget, con la prima schermata che sarà riservata a questi ultimi, mentre la seconda alla Dashboard e la terza alla griglia delle acque.