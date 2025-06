CoopVoce lancia EXTRA 300: 300 Giga a soli 7,90 € al mese!

Ogni estate arriva puntuale come un temporale fuori programma la solita domanda: “Cambio operatore o aspetto ancora un po’?” Tra offerte che sembrano incredibili (e poi ti sorprendono con mille asterischi) e giga che spariscono come ghiaccioli al sole, scegliere la promo giusta diventa quasi una questione di coraggio. Ma questa volta, forse, la risposta è più semplice del previsto.

L’offerta mobile più stabile dell’estate? CoopVoce punta sulla trasparenza

Parliamo di EXTRA 300, l’offerta estiva di CoopVoce: 300 Giga, minuti illimitati, 1000 SMS a 7,90 € al mese. E attenzione, non è il classico “solo per il primo anno”. Questo prezzo è PER SEMPRE. Sì, davvero. CoopVoce ha una reputazione chiara: dal 2007 non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti. Zero sorprese, tutto trasparente.

Il bello è che puoi attivare EXTRA 300 fino al 25 giugno. L’attivazione è gratuita, sia se scegli la spedizione della SIM a casa, sia se preferisci ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Se sei già cliente? Puoi comunque passare all’offerta, basta che tu sia attivo entro il 28 maggio 2025 (il cambio promo costa 9,90 €, ma solo una volta).

E non finisce qui. CoopVoce non si limita al risparmio. Nell’offerta ci sono nessun vincolo, niente costi extra, hotspot incluso, blocco dei numeri a sovrapprezzo, e persino il servizio LoSai di Coop per sapere chi ti ha cercato quando eri irraggiungibile.

Dal punto di vista tecnico? Hai una copertura del 99,8%, tecnologia 4G per navigare veloce e in modo stabile, e il servizio VoLTE che ti permette di parlare e navigare allo stesso tempo. In più, se viaggi in Europa, usi i tuoi giga come se fossi in Italia. Semplice.

Ah, e se ti piace l’idea di un mondo un po’ più sostenibile, sappi che le SIM CoopVoce spedite a casa sono ecoSIM, fatte con plastica riciclata da vecchi frigoriferi. Una piccola scelta, ma fa la differenza.

Insomma, se stai cercando una promo chiara, conveniente e senza sorprese nascoste, forse è il momento di dare un’occhiata a CoopVoce. Questa volta, potrebbe essere davvero la volta buona.