YouTube Music

YouTube Music introduce una nuova interfaccia utente per il player musicale su Android, con l’obiettivo di migliorare la gestione della riproduzione e offrire un’esperienza più intuitiva. Il redesign è attualmente in fase di rilascio lato server, e porta con sé piccole ma significative modifiche alla schermata “In riproduzione”.

Un nuovo layout per la schermata “In riproduzione”

La principale novità riguarda la posizione dei comandi: i pulsanti per la riproduzione, pausa, avanti e indietro sono stati ridisposti in modo più chiaro e spazioso. I nuovi tasti per l’avanzamento di 10 secondi e il riavvolgimento sono ora integrati accanto ai controlli principali, rendendo più semplice saltare o riascoltare rapidamente una parte di un brano o podcast. Questi tasti erano già apparsi nel player dei video e ora vengono estesi anche alla sezione musicale, rendendo l’esperienza più omogenea tra le diverse aree dell’app.

Altre modifiche coinvolgono l’organizzazione grafica degli elementi. La barra di riproduzione è stata resa più visibile, con un indicatore temporale migliorato. Anche i pulsanti per attivare la riproduzione casuale o in loop sono stati ridisegnati per risultare più facilmente accessibili.

La copertina dell’album rimane centrale nella schermata, ma l’interfaccia si adatta meglio alle dimensioni degli schermi moderni, risultando più ergonomica. Il cambiamento punta a rendere l’app più comoda da usare con una sola mano, aspetto cruciale soprattutto durante l’ascolto in mobilità.

Design coerente con il resto dell’ecosistema Google

Il nuovo layout si allinea alle linee guida Material You, con pulsanti flottanti più grandi, bordi arrotondati e un uso più attento degli spazi. Il risultato è un’interfaccia più moderna, coerente con le ultime versioni di Android e le altre app dell’ecosistema Google. Anche i colori si adattano dinamicamente al tema del sistema operativo, grazie alla funzione di personalizzazione automatica basata sullo sfondo del dispositivo.

Rollout graduale e nessuna azione richiesta

Il rilascio è in corso lato server e non richiede aggiornamenti manuali. Alcuni utenti potrebbero già visualizzare la nuova interfaccia, mentre per altri sarà disponibile nei prossimi giorni o settimane. Al momento, le modifiche riguardano solo la versione Android, ma è probabile che vengano successivamente estese anche ad iOS.

YouTube Music continua così a evolversi, seguendo un trend di miglioramenti incrementali che puntano a rendere l’esperienza d’ascolto più fluida, coerente e piacevole per tutti gli utenti.