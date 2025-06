Fastweb lancia un’offerta su misura per ogni esigenza: tecnologia e sostenibilità

Fastweb ha deciso di alzare il livello del gioco nel settore della telefonia mobile, lanciando una proposta che combina potenza, convenienza e attenzione all’ambiente. La nuova offerta “Mobile Full” mette a disposizione 200GB di traffico dati alla massima velocità e l’accesso gratuito alla rete 5G nelle aree coperte. A completare il pacchetto, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS e roaming incluso fino a 17GB anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Tutto questo al costo mensile di 10,95€.

Fastweb: digitalizzazione e impegno per il futuro

Non mancano nella promo Fastweb strumenti all’avanguardia. Il WiFi-Calling, ad esempio, consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, semplicemente collegandosi a una rete Wi-Fi. L’attivazione è semplice e immediata, disponibile anche tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, oppure con video riconoscimento. È possibile scegliere il formato eSIM, compatibile con i dispositivi più moderni e attento all’ambiente.

L’offerta è priva di vincoli contrattuali e costi nascosti. Il contributo iniziale per la SIM/eSIM è di 10€ ma la spedizione è gratuita. L’ operatore però non si limita a offrire solo prestazioni elevate. Fastweb investe anche nel futuro, promuovendo uno stile di vita digitale consapevole e responsabile. Le SIM sono prodotte in plastica riciclata al 100%, e l’azienda punta al raggiungimento delle emissioni zero entro il 2035. Infatti, con un impegno concreto, ha donato un milione di euro per progetti ambientali e sociali.

Tra i servizi inclusi vi è anche “Fastweb Protect“, che garantisce una protezione digitale completa, come blocco pubblicità e siti malevoli, strumenti per difendere l’identità online e una polizza assicurativa contro le frodi. I primi tre mesi sono gratuiti, poi il servizio costa 3€ al mese. Infine, tutti i clienti hanno accesso alla Fastweb Digital Academy, una piattaforma formativa pensata per acquisire competenze digitali fondamentali nel mercato del lavoro. Con MyFastweb poi, l’app ufficiale, è possibile gestire ogni aspetto dell’offerta con un semplice tocco.