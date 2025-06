WhatsApp si rinnova: l’inoltro diretto a Meta AI è realtà

Grazie all’ultimo aggiornamento della beta di WhatsApp per Android, identificato con la versione 2.25.18.8, è stata introdotta una funzione che consente l’inoltro diretto di messaggi e file multimediali al chatbot Meta AI. Non è più necessario copiare e incollare manualmente il contenuto in una nuova conversazione, ora tutto avviene in un solo passaggio. Chi ha accesso alla beta può già testare questa opzione, e per verificarne la disponibilità basta tentare l’inoltro di un contenuto. Se tra i destinatari compare Meta AI, la funzione è attiva.

L’AI entra nelle chat di WhatsApp: interazioni più semplici e rapide

Tale cambiamento si presenta come un’evoluzione naturale nel rapporto tra l’utente e l’IA. A differenza del metodo tradizionale, ora si possono inviare testi, immagini o video con un solo gesto, rendendo più semplice e veloce la richiesta di supporto o semplici chiarimenti. Durante l’inoltro, è anche possibile aggiungere una nota per fornire un alcuni dettagli extra all’AI. Ciò consente di ottenere una risposta più precisa e personalizzata, migliorando l’efficacia dell’interazione. In più, Meta chiarisce che il sistema ha accesso solo ai contenuti che le persone decidono di condividere. L’utilizzo dell’AI resta quindi opzionale e sotto il pieno controllo dell’utente.

Non si tratta di una semplice funzione accessoria, ma di un cambiamento radicale nell’uso dell’applicazione. Così facendo, Meta punta a rendere la sua intelligenza artificiale uno strumento di supporto immediato, da utilizzare normalmente durante le conversazioni.

Insomma, il confine tra messaggistica e assistenza digitale si fa sempre più sottile. Anche utenti non iscritti alla beta hanno segnalato la comparsa della funzione nella versione stabile, segno che il rilascio su larga scala potrebbe avvenire a breve. Meta continua così il suo percorso di integrazione, rendendo WhatsApp un sistema sempre più ricco di funzioni intelligenti. In ogni caso l’inoltro diretto è solo l’inizio, si parla già di futuri strumenti, come sfondi generati dall’AI o sintesi automatiche dei contenuti. La trasformazione è iniziata !