Fastweb Nuova Offerta Mobile: velocità, sostenibilità e sicurezza

Navigare alla massima velocità non è mai stato così facile e sostenibile. Fastweb infatti presenta la sua offerta “Mobile Full”, puntando su un pacchetto completo e alla portata di tutti. La nuova promo prevede 200GB in 5G, minuti illimitati verso numeri nazionali e 100 SMS mensili, tutto a soli 10,95€ al mese. L’offerta si appoggia sulla rete Vodafone, considerata la più premiata d’Italia, ed include il servizio WiFi-Calling, ideale per chi ha bisogno di restare connesso anche dove il segnale è debole. Senza vincoli né costi nascosti, Fastweb garantisce massima trasparenza e libertà contrattuale. In più, l’attivazione è rapida e sicura grazie all’identificazione tramite SPID, CIE o video riconoscimento.

Fastweb: sicurezza e servizi extra, la rete è anche protezione

Una delle novità più interessanti di questa nuova soluzione riguarda la SIM, ora disponibile anche in formato eSIM e realizzata in materiale riciclato al 100%, come parte del progetto EcoSIM. Una scelta in linea con l’obiettivo dichiarato dall’azienda. Ovvero quello di raggiungere le emissioni zero entro il 2035. In più, chi sceglie di abbinare la linea mobile a quella fissa, può beneficiare di un ulteriore sconto sulla tariffa casa. Ma non è tutto. Poiché Fastweb investe anche nella formazione digitale. Tutti i clienti potranno infatti accedere gratuitamente ai corsi della Fastweb-Digital Academy, un’opportunità per chi desidera aggiornare le proprie competenze nel mondo digitale.

Anche proteggere i propri dati online è una priorità. Per questo motivo, Fastweb offre tre mesi gratuiti di “Fastweb-Protect”, un pacchetto sicurezza che include app, strumenti per la protezione dell’identità e blocco dei contenuti malevoli. Dopo il periodo iniziale, il servizio ha un costo di 3€ al mese, ma è disattivabile in qualsiasi momento. Inclusa anche un’assicurazione contro le frodi digitali, realizzata in collaborazione con Wallife Insurance, per rimborsare eventuali perdite economiche dovute a furti d’identità.

La copertura internazionale dell’offerta permette di chiamare oltre 60 Paesi senza costi extra e di navigare in roaming fino a 17GB mensili anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Per ogni esigenza, l’app MyFastweb offre gestione completa dei servizi, dalla ricarica alla risoluzione dei problemi, sempre a portata di smartphone!