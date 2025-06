Copilot vs Copilot Pro: caratteristiche e prezzi degli assistenti Microsoft

Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono ormai diffusi e molto spesso le differenze tra loro possono essere davvero tante. L’obiettivo delle aziende, come sappiamo, è di andare incontro alle esigenze degli utenti mettendo a portata di mano soluzioni innovative che possano semplificare comuni compiti di routine, ma anche progetti più complessi. Oggi parliamo proprio di Copilot, uno strumento progettato da Microsoft che oggi si afferma come una delle migliori soluzioni basata sull’AI.

Le capacità di apprendimento automatico e l’elaborazione del linguaggio naturale sono alla base del sistema di Copilot e consentono di offrire assistenza agli utenti in qualsiasi momento. Utilizzare questa soluzione di Microsoft è davvero semplicissimo e chi vuole usufruirne può farlo sia via app che via web. Scopriamo in questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a Copilot e alle versioni disponibili.

Copilot: dettagli e caratteristiche

Come anticipato, l’obiettivo di Microsoft è di andare incontro alle esigenze degli utenti mettendo a disposizione strumenti ottimizzati. Proprio per questo motivo, utilizzare Copilot non è solamente semplice ma anche gratuito. Coloro che vogliono utilizzare Copilot giornalmente possono dunque farlo accedendo al servizio su piattaforme come Windows e macOS ma anche tramite smartphone Android e iOS.

Nello specifico, la versione gratuita dà accesso a GPT-4 e GPT-4 Turbo per poter creare immagini basate sull’intelligenza artificiale e di utilizzare nella ricerca conversazionale immagini e testi, ma solamente nelle ore non di punta.

Per coloro che necessitano di maggiori funzionalità è disponibile la versione Copilot Pro al costo di 22 euro al mese. Oltre all’accesso a GPT-4 e GPT-4 Turbo in ogni momento della giornata, la versione Pro mette a disposizione l’intelligenza artificiale anche in piattaforme come Microsoft 365 al fine di offrire il massimo delle prestazioni in diversi contesti.

Redigere documenti, testi, effettuare ricerche e molto altro, grazie a Copilot Pro sarà semplicissimo e soprattutto consentirà di risparmiare tantissimo tempo.