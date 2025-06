Nubia rivoluziona il settore del gaming con RedMagic Esports Tablet 3 Pro

Nubia si prepara a lanciare un nuovo dispositivo pensato appositamente per il mondo del gaming competitivo. Si tratta del RedMagic Esports Tablet 3 Pro. Ovvero un prodotto che, come indica chiaramente il nome, è destinato a un pubblico appassionato di eSports e di giochi mobile ad alte prestazioni. Il tablet sarà presentato ufficialmente in Cina mercoledì 11 Giugno e l’attesa tra gli appassionati è già molto alta.

La scelta di Nubia è molto chiara. L’ azienda intende puntare su un mix di prestazioni elevate e portabilità. Il dispositivo si presenta infatti in una forma particolarmente compatta, tanto da essere descritto come “tascabile”. A supportare questa affermazione, sono state diffuse online alcune foto che mostrano proprio come il tablet possa essere facilmente inserito in tasche larghe. Il display, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe avere una diagonale di circa 9”, simile a quella del recente Legion Pad Gen 4 di Lenovo. Nonostante le dimensioni ridotte presenta poi un cuore potentissimo. Si tratta dello Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, capace di far girare senza sforzi anche i giochi più pesanti.

Un nuovo gioiello targato Nubia: prestazioni da console e un design pensato per il gioco in movimento

Il design del RedMagic Esports Tablet 3 Pro è stato concepito per attirare l’attenzione degli appassionati di videogiochi. Il dispositivo presenta infatti linee nette, un’ estetica “futurista” e dettagli che richiamano il mondo degli eSports. Tutte caratteristiche che contribuiscono a posizionare questo prodotto in una fascia alta del mercato.

Oltre alla scelta del processore Nubia poi potrebbe sorprendere anche sul fronte delle funzionalità software e della gestione termica. Non è escluso infatti che vengano introdotti sistemi di raffreddamento avanzati e interfacce ottimizzate per lo streaming. Resta però da capire se il dispositivo arriverà anche al di fuori del mercato cinese. In quanto, almeno per ora, l’azienda non ha comunicato nulla in merito a un possibile lancio su larga scala.

In ogni caso, in attesa di conoscere il prezzo ufficiale e ulteriori dettagli, l’interesse verso questo nuovo dispositivo cresce. Il RedMagic Esports Tablet 3 Pro si candida a diventare uno dei protagonisti del settore gaming mobile per la seconda metà del 2025.