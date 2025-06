Samsung Galaxy Ring 2 è in fase di sviluppo: ecco quando arriverà

Samsung sta lavorando alla seconda generazione del Galaxy Ring, ma contrariamente a quanto ipotizzato nei mesi scorsi, il lancio non è imminente. Secondo le informazioni condivise da GalaxyClub, il nuovo anello smart non sarà tra i protagonisti dell’evento Unpacked estivo, dove verranno invece presentati i nuovi pieghvoli e indossabili del brand.

Anche l’ipotesi di una presentazione entro il quarto trimestre del 2025 appare ormai da escludere. Le ultime indicazioni suggeriscono che il Galaxy Ring 2 verrà presentato solo all’inizio del 2026, probabilmente insieme ai prossimi Galaxy S26, in quella che potrebbe diventare una nuova finestra di lancio strategica per i dispositivi di fascia alta del marchio.

Miglioramenti limitati, almeno per ora

Al momento, le indiscrezioni sui cambiamenti previsti sono piuttosto generiche. Si parla soltanto di una batteria più capiente, che potrebbe garantire una maggiore autonomia rispetto al primo modello. Considerando il form factor estremamente compatto e l’assenza di un’interfaccia visiva, è difficile immaginare modifiche radicali nella struttura o nell’esperienza d’uso. Questo vale soprattutto perché ci si trova ancora alla seconda generazione, un passaggio spesso più evolutivo che rivoluzionario.

Tuttavia, non si può escludere l’arrivo di nuovi sensori, materiali migliorati o funzionalità legate al controllo dei contenuti, ipotizzate anche in un brevetto recentemente depositato da Samsung. Il documento suggerisce la possibilità di utilizzare l’anello per interagire con contenuti a schermo, una funzione che, se confermata, amplierebbe in modo interessante l’utilizzo quotidiano del dispositivo.

Un’attesa che richiederà pazienza

Con un debutto previsto non prima del 2026, è evidente che ci sarà da attendere per scoprire i dettagli concreti del prossimo Galaxy Ring. Nel frattempo, Samsung continuerà a focalizzarsi sulla prima generazione, ancora in fase di distribuzione in diversi mercati. Per la seconda, l’attenzione sarà rivolta a miglioramenti mirati, con l’obiettivo di consolidare un segmento ancora giovane ma promettente come quello degli anelli smart.