Samsung: rilasciato un primo teaser del Galaxy Z Fold 7

Come tutti sappiamo molto presto sarà il momento della nuova linea di pieghevoli prodotta su Samsung, la società coreana in estate infatti lancerà la sua settima generazione di dispositivi pieghevoli e per l’occasione ha recentemente pubblicato un teaser dedicato al suo prossimo dispositivo pieghevole della linea Galaxy Z, suggerendo un cambio significativo rispetto a tutte le generazioni precedenti dal momento che il classico nome Galaxy Z Fold 7, sarà completato con il suffisso Ultra.

Il breve teaser

Insieme con il teaser che potete vedere qui in alto, Samsung ha rilasciato anche un comunicato ufficiale che insiste più volte sul termine ultra, ciò ovviamente lascia presagire l’arrivo di un modello ultra dal momento che tra l’altro l’azienda parla esplicitamente di una Ultra Experience, che dovrebbe superare in modo evidente la semplice somma di specifiche potenziate all’interno di un formato compatto, secondo l’azienda infatti tutti gli utenti si aspettano un hardware di altissimo livello con prestazioni all’avanguardia e un’integrazione fluida dell’intelligenza artificiale.

Ecco dunque che da tutto questo arriva lo slogan a chi accompagna il lancio: “The Ultra Experience is ready to unfold”.

Anche il titolo del comunicato non lascia molto spazio all’interpretazione, dal momento che attesta “ Meet the next chapter of Ultra”, dettaglio che ovviamente rafforza ulteriormente la direzione che assisteremo all’arrivo di un nuovo modello ultra come si può intravedere anche dal teaser che mostra qualche dettaglio in più escludendo però l’arrivo di un modello tri fold.

Per il resto le specifiche dovrebbero essere quelle già trapelate con uno spessore che per ogni metà del device sarà di appena 4,54 mm, i quali porteranno ad un totale di circa 9,08 mm, valore decisamente importante dal momento che il suo predecessore era di 3 mm più spesso arrivando ad un totale di 12,2 mm.

Ovviamente tutto ciò che rimane da fare è aspettare la presentazione ufficiale durante la quale verranno mostrati i nuovi dispositivi pieghevoli e probabilmente anche un nuovo smartwatch.