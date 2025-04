Lenovo: arriva la nuova gamma ThinkPad Copilot+

Lenovo alza l’asticella dell’innovazione con la nuova gamma di ThinkPad. Tali dispositivi sono progettati per affrontare le sfide del lavoro moderno nell’era dell’AI. Con un’attenzione mirata alle esigenze dei professionisti e delle aziende, i nuovi modelli combinano performance elevate, design raffinato e un’intelligenza integrata. I protagonisti di tale evoluzione sono le workstation mobili ThinkPad P14s Gen 6 AMD e ThinkPad P16s Gen 4 AMD. Pensati per ingegneri, architetti e creativi digitali. Tali dispositivi rappresentano il perfetto equilibrio tra potenza e portabilità. Equipaggiati con i processori AMD Ryzen AI PRO 300 Series, arrivano fino al Ryzen AI 9 HX PRO 370 con 12 core e una frequenza massima di 5,1 GHz. Il risultato? Prestazioni AI fino a 50 TOPS per gestire applicazioni intensive, simulazioni complesse e assistenti AI in tempo reale.

Lenovo: dettagli sulla nuova gamma ThinkPad

La grafica integrata basata su architettura AMD RDNA 3.5 e la possibilità di allocare dinamicamente la memoria tra CPU e GPU garantiscono fluidità anche nei compiti più avanzati. La configurazione può arrivare fino a 96 GB di RAM, una caratteristica che pone tali workstation tra le più potenti del segmento mobile. Inoltre, la certificazione ISV assicura massima compatibilità con i software professionali più usati nel settore.

Allo stesso tempo, Lenovo rinnova anche la serie ThinkPad L, portando sul mercato soluzioni ideali per knowledge worker, team distribuiti e grandi imprese. I nuovi L13 Gen 6, L13 2-in-1 Gen 6, L14 Gen 6 e L16 Gen 2 offrono un’ampia varietà di formati, configurazioni e processori. Tra cui le ultime piattaforme AMD e Intel. Pensati per garantire versatilità, tali modelli si distinguono per il design più snello, i display più luminosi e la maggiore sostenibilità. A tal proposito, infatti, vengono usati materiali riciclati e packaging privo di plastica.

E non è tutto. I dispositivi presentano webcam da 5 MP, audio Dolby Atmos, microfoni intelligenti e soluzioni come ThinkShield e Lenovo Commercial Vantage. I modelli convertibili della serie L13 si arricchiscono anche di una penna integrata. A completare la nuova lineup, Lenovo presenta anche le versioni Aura Edition dei ThinkPad X1 Carbon Gen 13 e X1 2-in-1 Gen 10. Top di gamma ultraleggeri che uniscono stile, performance e strumenti di AI collaborativa per i professionisti più esigenti.

I dispositivi saranno disponibili tra maggio e giugno. I prezzi partono da 1.069 euro + IVA per il Lenovo ThinkPad L13 Gen 6. Per arrivare a 1.879 euro + IVA per il modello ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition. Con tale nuova gamma, Lenovo non solo rinnova la sua proposta tecnologica, ma ridefinisce il concetto di workstation e laptop aziendale. Aprendo la strada a una nuova era di computing intelligente, flessibile e sostenibile.