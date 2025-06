iPhone 17

Apple potrebbe introdurre una novità importante con la futura linea iPhone 17. Secondo quanto emerso da una nuova certificazione, i prossimi modelli sarebbero compatibili con il nuovo standard Qi2 per la ricarica wireless, con una potenza teorica massima di 50 watt. Si tratterebbe di un cambiamento rilevante rispetto agli attuali limiti imposti dalla tecnologia MagSafe.

Ricarica wireless più veloce su iPhone 17 con lo standard Qi2

Il supporto allo standard Qi2 da parte di Apple non è del tutto inatteso. La società aveva già aderito alla Wireless Power Consortium (WPC), l’organismo che sviluppa e regola gli standard di ricarica senza fili. Tuttavia, la novità è che un modello iPhone non ancora annunciato è apparso nel database dell’ente con la compatibilità dichiarata a 50W via Qi2.

La ricarica wireless su iPhone, finora, ha avuto un limite massimo di 15W tramite tecnologia MagSafe, introdotta nel 2020 con iPhone 12. L’adozione di Qi2 consentirebbe un notevole incremento della velocità di ricarica, allineando Apple ad altri produttori Android che già offrono ricariche più rapide.

L’informazione arriva da una certificazione ufficiale ottenuta da Apple per un iPhone con codice modello A2898, mai associato a nessun dispositivo esistente. Questo codice suggerisce si tratti di un prototipo o di un modello futuro, probabilmente incluso nella gamma iPhone 17.

Il Qi2 è la seconda generazione dello standard Qi per la ricarica wireless. Tra le principali novità introduce un Magnetic Power Profile (MPP), che funziona in modo simile al MagSafe di Apple. Questo profilo magnetico permette un allineamento preciso tra dispositivo e caricatore, migliorando l’efficienza della ricarica e riducendo la dispersione energetica.

La potenza teorica supportata dal Qi2 arriva fino a 50W, anche se i dispositivi possono limitare il flusso per motivi di sicurezza o gestione termica. In ogni caso, il salto da 15W a 50W rappresenterebbe una svolta significativa per l’ecosistema Apple. In termini pratici, una ricarica a 50W permetterebbe di ridurre drasticamente i tempi di attesa, rendendo l’uso della ricarica wireless molto più competitivo rispetto alla ricarica via cavo.

Se Apple adotterà ufficialmente lo standard Qi2 a 50W, sarà necessario aggiornare anche i caricabatterie. Gli accessori attualmente compatibili con MagSafe potrebbero non supportare la potenza massima offerta da Qi2, a meno di specifici adeguamenti hardware.

È probabile che Apple mantenga una certificazione specifica per gli accessori compatibili, come già avviene con MagSafe. Questo potrebbe portare a una nuova ondata di dispositivi ufficiali e certificati Qi2, sia prodotti direttamente da Apple sia da terze parti.

Un altro aspetto da considerare è la gestione termica. La ricarica a potenza elevata genera calore. Apple dovrà implementare sistemi per evitare il surriscaldamento, mantenendo l’efficienza senza compromettere la sicurezza del dispositivo o la durata della batteria.

Apple non ha ancora confermato ufficialmente la compatibilità degli iPhone 17 con Qi2. Tuttavia, la documentazione tecnica emersa rappresenta una base concreta per considerare la possibilità reale di questa innovazione.