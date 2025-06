BMW M3 elettrica: la potenza selvaggia del nuovo modello

Il prototipo della BMW M3 elettrica ha finalmente lasciato intravedere la propria natura selvaggia. Dimenticati i parafanghi provvisori e i camuffamenti goffi: ora ci sono elementi veri, scolpiti su una carrozzeria larga e ribassata. La carreggiata posteriore maggiorata di oltre 76 mm rispetto alla i330 regala una silhouette pronta a divorare ogni curva. L’anteriore appare solo lievemente più largo, ma l’effetto ottico ottenuto dall’assetto più basso dona un’aria aggressiva e minacciosa. I parafanghi posteriori enormi alterano perfino l’inclinazione dello sportellino di ricarica, ora quasi a 45 gradi. Dietro, niente scarichi, nemmeno finti per ricordare la versione tradizionale. Per la potenza ci pensa un diffusore aerodinamico in bella vista, primo del suo genere su una BMW M3 elettrica.

Tecnologia e nuove forme: le prime immagini della BMW

A livello di struttura si ha un cambiamento è profondo. La nuova BMW M3 non nasce su CLAR, come le versioni termiche, ma sulla rivoluzionaria architettura Neue Klasse. Ogni dettaglio parla un linguaggio inedito: il passaruota anteriore più vicino alla porta, il parabrezza più inclinato, il montante posteriore spostato in avanti. Linee tese, superfici pulite, proporzioni mai viste su una BMW M3. I paraurti restano nascosti, così come i gruppi ottici definitivi, ma l’identità è già chiara con il suo design evoluto e la sua grinta.

Uno scatto rubato dell’abitacolo mostra il Panoramic iDrive: tablet orizzontale e head-up display a tutta larghezza fusi con il parabrezza. Si ha dunque una tecnologia all’avanguardia pronta a stupire. A stupire sono poi i quattro motori elettrici, con oltre 700 cavalli già nella versione standard e un sistema di torque vectoring da corsa per scaricare potenza su ogni ruota. Chi cerca emozioni “vecchio stile” potrà contare anche su una variante termica mild-hybrid, con sei cilindri per chi cerca il suono rombante. Il debutto? Ancora lontano, almeno 18 mesi. BMW ha acceso il suo brillante futuro e la strada si illumina di adrenalina, silenzio e fibra di carbonio.