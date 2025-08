Whatsapp: questo messaggio vi svuota il conto in banca in un lampo

Al giorno d’oggi, la piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta sicuramente è rappresentata da WhatsApp, la nota applicazione infatti circola all’interno della stragrande maggioranza dei dispositivi presenti nel mondo ed è diventata sicuramente la più utilizzata di tutte, tale elemento ovviamente è un pregio per WhatsApp, ma ormai da diverso tempo si è trasformato in un elemento allo stesso tempo negativo non tanto per la natura di ‎WhatsApp stessa, bensì per il fatto che tutto ciò attrae le attenzioni di utenti poco raccomandabili.

Ovviamente stiamo parlando dei truffatori che si sono accorti che la grande utenza presente su WhatsApp può rappresentare una risorsa preziosa ovviamente per i loro fini negativi, maggiore è il numero di utenti infatti maggiore sarà il numero di possibili prede da poter colpire tramite le loro particolari truppe, queste ultime hanno ovviamente l’obiettivo di appropriarsi l’informazioni sensibili per poter derubare le vittime e sfruttano strategie di ingegneria sociale decisamente sofisticate, ma allo stesso tempo molto banali.

Il fenomeno ovviamente è arrivato anche qui in Italia e sta colpendo senza sosta tutti gli utenti, scopriamo come funziona in modo da poterci difendere efficacemente.

Truffa pericolosa

La truffa di cui vi parliamo oggi e esordisce in modo molto veloce e si presenta la vittima come un’offerta di guadagno che viene proposto non collaboratore YouTube, nello specifico si propone la vittima di svolgere alcuni semplici compiti per poi ricevere dei bonifici come pagamento, tali bonifici vengono inviati veramente alla vittima che così abbasserà la guardia e seguirà ogni volta le istruzioni del truffatore, dopodiché quest’ultimo proporrà alla vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituirglielo moltiplicato svariate volte, ovviamente una volta inviati i soldi il truffatore sparirà e non darà più traccia di sé, di conseguenza se anche voi doveste notare tutte queste cose non rispondete a nessuno.