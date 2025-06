iPhone 17 e 17 Air: nuovi dettagli sui display montati

Un noto utente insider che pubblica su Weibo ha annunciato un importante novità per quanto riguarda il display che verrà montato sui modelli base di iPhone 17, ovvero iPhone base e iPhone 17 Air, chiunque mastichi Apple da diverso tempo sa bene come il display sia stato un elemento ostico fin dall’arrivo della generazione numero 14 dal momento che tutti i modelli Pro si sono dotati di display con frequenza di aggiornamento elevata, mentre i modelli base sono rimasti sprovvisti di tale tecnologia persino nella generazione numero 16, dettaglio che ha diviso in due la community dal momento che in pochi accettavano l’idea di spendere anche 1000 € per un iPhone base ma rinunciando alla frequenza di aggiornamento elevata che invece su Android è disponibile anche su telefoni al di sotto dei 150 €.

A quanto pare qualcosa finalmente è destinata ad evolversi, però con un ma, il leaker citato sopra ha infatti annunciato che i modelli base di iPhone 17 avranno il display a 120 Hz ma privo di tecnologia Pro Motion.

Un paradosso

Per chi non lo sapesse questa tecnologia consente ai pannelli dotati di una frequenza di aggiornamento elevata di variare questa frequenza a seconda delle situazioni tra uno e 120 Hz, consentendo dunque di scegliere un numero adeguato a seconda del tipo di attività che si sta facendo, questo consente ovviamente di ottimizzare il carico sull’autonomia della batteria, andando di fatto a ridurre il numero di fotogrammi nei momenti di inattività o inattività per l’appunto che non richiedono una fluidità eccelsa.

Secondo l’utente attivo su Weibo Apple livellerà gli iPhone base a livello dei pro, ma senza questa tecnologia per mantenere nuovamente una linea di demarcazione netta rispetto ai modelli di fascia alta, ciò ovviamente garantirà una fluidità davvero eccelsa costantemente ma andrà ad inficiare in modo importante la durata della batteria, dettaglio che va assolutamente analizzato dal momento che inserire una caratteristica che colpisce la batteria in questo modo può essere a dir poco problematico soprattutto per quanto riguarda il modello Air, quest’ultimo infatti fregherà di uno spessore davvero ridotto che però andrà a ridurre in modo importante la capacità della batteria presente al suo interno, dunque potrebbe essere una mossa poco saggia inserire una caratteristica drenante a livello di consumi energetici, ciò implica di conseguenza una riflessione su queste notizie che vanno assolutamente prese con le pinze, poiché da un lato potremmo avere l’introduzione di una batteria migliorata con una tecnologia ad esempio al silicio carbonio che potrebbe tranquillamente supportare un display così fluido, viceversa al contrario potremmo avere una batteria standard ma un display Pro Motion.