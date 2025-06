iPad Pro M5: rivoluzione software in arrivo

Apple pronto al lancio del nuovo iPad Pro M5, che arriverà entro la fine del 2025. Le indiscrezioni sull’hardware scarseggiano ma tutto fa pensare che l’azienda voglia puntare sulla versatilità.

Non sarà facile per Apple superare l’iPad Pro M4 dello scorso anno. Un dispositivo ben riuscito, con schermo OLED di qualità, chip M4 in esclusiva, una Magic Keyboard migliorata, design ultra sottile e rivisitato completamente: una rivoluzione nella storia dell’iPad. Con il suo successore ci si aspetta un altro stravolgimento soprattutto per quanto riguarda il software.

Cosa aspettarsi con l’arrivo dell’iPad Pro M5

L’unica certezza, non da poco, è che il prossimo modello disporrà del nuovo chip M5, come suggerito anche dal nome. Di solito, dopo un prodotto così spartiacque, come il Pro M4, tutto ciò che segue apporta miglioramenti più che rivoluzioni, ma Apple potrebbe ancora riservarci qualche sorpresa. D’altronde, il nuovo iPad Pro monterà iPadOS 26, già questo già fa intuire che l’azienda sta marcando dei nuovi traguardi con tutti i suoi nuovi dispositivi.

iPadOS 26 sempre più simile a un Mac

Rispetto all’iPad Pro M5 che punterà alla versatilità, il punto forte del nuovo iPad Pro sarà la produttività, merito proprio del nuovo sistema operativo. Supporterà funzioni inedite, opzioni rinnovate, nel complesso un’esperienza che ricorda molto quella di un Mac. Alcuni leaker parlano persino di alcuni aspetti, come la barra dei menu, proprio in stile Mac. Sarà difficile volere un laptop con iPad così potenti, ed è probabilmente quello a cui mira l’azienda.

Nel frattempo, la strategia di Apple per l’iPad Pro M5 sembra quindi chiara: mettere in luce la versatilità del dispositivo. Un dispositivo pensato per tutto: per l’intrattenimento, per la produttività, e – se collegato a un display – diventa anche un desktop a tutti gli effetti. Il lancio imminente sia dei nuovi iPad che dei nuovi MacBook renderà ancor più incisiva la strategia di marketing messa in moto dall’azienda.

Il futuro con Apple

Ormai inarrestabile, l’azienda continua a proporre dispositivi di qualità che dimostrano la loro flessibilità nell’ecosistema Apple. Ogni dispositivo è attualmente guidato da una forte innovazione. L’iPad Pro M5 ne è l’esempio perfetto: tra tutti i nuovi modelli in arrivo è quello che più potrà adattarsi ad un qualsiasi uso, la sua versatilità lo rende già una novità imperdibile.