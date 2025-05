Apple cambia il nome ad iOS: ecco come si chiameranno i nuovi sistemi

Apple si prepara ad abbandonare la numerazione progressiva per adottare una nuova nomenclatura basata sull’anno. Dal prossimo settembre, i sistemi operativi si chiameranno iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26. Una mossa pensata per eliminare la frammentazione tra piattaforme nate in tempi diversi. I nomi anticiperanno l’anno reale di lancio, proprio come avviene nel mondo auto. Nessun salto temporale, si tratta solo una nuova coerenza narrativa. L’annuncio ufficiale della Apple è atteso durante la WWDC del 9 giugno, evento che promette altre notizie importanti.

Il cambiamento, infatti, non si ferma ai nomi del sistema operativo. Una nuova interfaccia, nome in codice “Solarium”, ridisegnerà l’esperienza visiva di tvOS, watchOS e visionOS. Apple punta a una grafica più omogenea. Tutto diventa più connesso, più fluido, più Apple. In parallelo, debuttano nuove funzionalità AI sotto il marchio Apple Intelligence, ora aperto anche agli sviluppatori esterni. Tra le novità, una traduzione simultanea su AirPods, Siri potenziata, controllo oculare per Vision Pro e gestione smart della batteria. Anche il monitoraggio della salute viene implementato grazie a sensori più precisi, dati più intelligenti e previsioni più puntuali. L’interazione evolve poi con una tastiera bilingue arabo-inglese, una penna calligrafica compatibile con Apple Pencil ed una nuova app per il gaming.

L’Apple iPad ora più vicino al Mac

Il confine tra iPad e Mac si fa sempre più sottile. Apple vuole un iPad che somigli a un laptop. Un dispositivo in grado di reggere carichi di lavoro seri, senza rinunciare alla portabilità. Lo scopo è rendere il tablet uno strumento completo di produttività, capace di tenere testa ai portatili anche nel software. Una tastiera, un display e un sistema operativo che parlano la stessa lingua del Mac. Non è solo un’evoluzione, ma piuttosto un nuovo paradigma. Perché accontentarsi di due esperienze quando può esisterne una sola, coesa, intelligente, potente? L’identità di Apple entra in una nuova era, più sincronizzata e più vicina alle persone e tutto comincia da un numero: 26.