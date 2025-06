Samsung Galaxy S25 Edge: l’azienda risponde alle critiche

Il Samsung Galaxy S25 Edge non sta avendo il successo sperato, nonostante sia un eccellente esempio di ingegneria fatta bene. L’azienda, in particolare Blake Gaiser, risponde alle critiche ricevute.

Gaiser, direttore della gestione degli smartphone Samsung negli USA, in un’intervista ha recentemente difeso le critiche sulle limitazioni rilevate nel dispositivo. Per Gaiser si dovrebbe andare oltre le singole specifiche tecniche ma guardare al modello nel suo complesso e magari dandogli una chance. “Provate il Galaxy S25 Edge” spiega Gaiser.

La sua dichiarazione è chiara: “Quando sento i detrattori, dico: okay, provate il dispositivo, e poi vediamo quale sarà la vostra opinione”. Per Gaiser il dispositivo non delude le aspettative ma soddisfa perfettamente quelle di chi vuole uno smartphone potente e grande, senza caratteristiche che potrebbero diventare superflue, come lo zoom ottico che Gaiser ritiene non così essenziale. “Le persone non comprendono fino in fondo la qualità delle proprie foto” dichiara, spiegando che la maggior parte degli utenti non ha davvero bisogno dello zoom ottico.

L’obiettivo di questo modello, dunque, è puntare su un’esperienza utente completa ma semplice. Da un lato, una mossa vincente, dall’altra del tutto rischiosa. Nel panorama attuale la semplicità è esattamente ciò che gli utenti cercano e di cui hanno bisogno, ma il confine con il troppo semplice è sottile e semplice da superare. Su questa scia, il Samsung S25 Edge è stato progettato per esser essenziale anche dal punto di vista estetico. Vanta un design che punta tutto sulla maneggevolezza.

Le scelte prese in corso d’opera, durante lo sviluppo del Galaxy S25 Edge, evidenziano un impegno da parte dell’azienda nel realizzare qualcosa che non si limiti a impressionare per le sue caratteristiche, ma che promuova un’interazione fluida pensata per tutti i giorni. Sempre secondo Gaiser, questo approccio è ciò che distingue il S25 Edge nel mercato di oggi, saturo di novità. Con il suo design snello e le sue funzioni essenziali, rappresenta un’alternativa valida agli smartphone della concorrenza come quelli proposti da Apple. Sta al consumatore decidere quale delle due strade prendere.