CEO di Google smentisce le teorie sull’IA che ruba il lavoro

Sundar Pichai, CEO di Google – nel pieno dello sviluppo di nuove tecnologie e strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale – dichiara che no, l’IA non cancellerà migliaia di posti di lavoro nell’azienda. Ci saranno dei cambiamenti, ma non così drastici come temono in molti.

Queste dichiarazioni potrebbero non calmare le acque nei confronti di Google. Dal 2023 ad oggi, più di 10.000 dipendenti sono stati licenziati quasi di nascosto. Un numero non irrisorio se si pensa che in tutto i dipendenti sono 180.000. Numero ancor meno banale se consideriamo alcune stime che prevedono un dimezzamento ulteriore nei prossimi anni, proprio a causa dell’IA. Il CEO di Google continua a negare questa possibilità, ma sembra ormai abbastanza certo.

IA: dipendenti a rischio, il CEO di Google smentisce e dichiara i suoi piani per il futuro dell’azienda

L’Intelligenza Artificiale come si è detto in diverse occasioni non sostituirà l’uomo, anzi, per certi versi creerà molti posti di lavoro, ma diversi da quelli già esistenti. Per quanto sia una buona notizia, potrebbe non bastare a chi rischia il posto di lavoro attuale senza alcuna certezza di trovare altro. Secondo alcuni, per quanto inevitabile che ci sia questo cambiamento con l’arrivo dell’IA, Google – così come altre aziende in situazioni simili – dovrebbero rendere questa transizione più agevole non solo per i lavoratori del futuro ma per i dipendenti del presente. Il CEO di Google pare punti proprio ad un rinnovamento, senza lasciare nessuno indietro.

L’intento dell’azienda è utilizzare l’Intelligenza Artificiale esclusivamente per mansioni più difficili e faticose. Questo consentirà di focalizzare le energie dei dipendenti altrove. In questo modo potranno riservare le proprie risorse a lavori e progetti più importanti. Una posizione che si distingue, per quanto controversa date le premesse. Tuttavia, è un segnale importante soprattutto da una big del settore come Google, soprattutto considerando la risposta di altri big come Satya Nadella, che mira ad ottenere novità tangibili e risultati nel breve termine.