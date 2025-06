PosteMobile presenta i nuovi piani: più Giga ma tariffe più alte

PM Unica New Edizione 2025, PM Super 1 e PM Super 20 sono i nuovi nomi dell’offerta mobile firmata PosteMobile. Dal 19 maggio 2025, questi piani sono disponibili per i nuovi clienti e vanno a sostituire le versioni precedenti, ormai fuori commercio. La novità principale è l’aumento delle tariffe a consumo. Infatti le telefonate e gli SMS passano da 18 a 28 centesimi, ma l’operatore cerca di compensare offrendo traffico dati incluso, con 1GB nella versione base e 20GB nella più avanzata. Cambiano anche le condizioni per il traffico dati giornaliero. In assenza di un’opzione attiva, la connessione costa 2€ al giorno per 500MB, con tariffazione extra a 0,1cent ogni 100KB solo in caso di credito residuo disponibile.

PosteMobile: nuove soglie dati, l’arrivo del 5G e l’accordo con TIM per il futuro della rete

La tariffazione resta senza scatto alla risposta, ma a scatti anticipati di 60 secondi. I clienti possono attivare questi piani sia online, sia telefonicamente, oppure presso gli uffici postali. La SIM ha un costo variabile tra 10 e 15€, con una prima ricarica obbligatoria da aggiungere. Le nuove offerte PM Super mantengono l’attivazione del piano PM Unica per chiamate e messaggi, affiancato dall’opzione che prevede Mobile 1GB New per la versione da 2€, Mobile 10GB con bonus per quella da 4 €.

Con PM Super 20, l’offerta da 4 euro mensili, il cliente riceve inizialmente 10GB, con altri 10 extra a partire dal secondo mese. In roaming UE, la soglia disponibile nel 2025 è pari a 5,04GB. Oltre questo limite, il traffico dati è addebitato a 0,15centesimi per MB. I Giga non sono cumulabili e la navigazione si blocca automaticamente al termine. In caso di mancato rinnovo dell’offerta, il cliente può comunque continuare a usare voce e dati a consumo.

Chi desidera invece prestazioni più elevate può attivare l’Opzione 5G al costo di 3 euro mensili. Disponibile solo dopo l’attivazione della SIM, consente di navigare fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Non ci sono limiti tecnici rispetto agli utenti Vodafone. L’accesso al 5G richiede uno smartphone compatibile e copertura adeguata. Nel frattempo, PosteMobile si prepara a un importante passaggio infrastrutturale. Infatti a partire dal 1° gennaio 2026, grazie a un accordo con TIM, tutte le SIM migreranno alla rete.