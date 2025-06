Passa a Vodafone: 100 Giga in 5G a prezzo STRACCIATO!

Se stai pensando di cambiare operatore e vuoi qualcosa di concreto, senza troppi fronzoli, questa nuova offerta di Vodafone potrebbe davvero interessarti. Soprattutto se arrivi da Iliad, PosteMobile o uno degli altri operatori virtuali (sì, ce ne sono davvero tanti nella lista!).

Vodafone lancia 100 Giga in 5G a 6,99€ al mese

In pratica, con 6,99 euro al mese ti porti a casa 100 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, attivazione gratuita (ma solo online) e la SIM te la spediscono a casa senza costi. E se preferisci l’eSIM, c’è anche quella. Onestamente, a questo prezzo, è una delle offerte più aggressive in circolazione – soprattutto da parte di un operatore “storico” come Vodafone.

C’è solo una cosa da sapere subito: vale solo se passi a Vodafone mantenendo il tuo numero da uno degli operatori compatibili. Se vieni da ho. Mobile o Fastweb, purtroppo non è valida.

Ora, veniamo alle cose pratiche: i 100 Giga sono in 5G, ma ovviamente serve uno smartphone compatibile e devi trovarti in una zona coperta dalla rete Vodafone 5G (sul loro sito trovi l’elenco aggiornato). All’estero? Se viaggi nell’Unione Europea, puoi usare 8,8 Giga dei tuoi 100, senza costi extra.

Minuti e SMS sono davvero illimitati, ma – come sempre – con un po’ di buon senso: Vodafone chiede che l’uso sia “corretto e lecito”, quindi niente abuso per fare telemarketing o usare la SIM come centralino.

Un altro vantaggio simpatico: se scegli il pagamento automatico con carta o PayPal, non devi più preoccuparti di ricaricare. E se il tuo credito scende sotto i 5€, ti ricaricano automaticamente con altri 5€ – comodo, no?

Inclusi nell’offerta anche servizi come hotspot, segreteria telefonica, chiamami/recall, e puoi controllare tutto dall’app My Vodafone, compresi i consumi.

Insomma, per meno di sette euro al mese, è un bel pacchetto. E con la sicurezza di un operatore che ha una rete solida e copre quasi ovunque, potrebbe essere una bella occasione per cambiare senza troppi pensieri.