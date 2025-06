Microsoft, niente più gestore di password su Authenticator: è addio definitivo

Microsoft ha ufficializzato la rimozione del password manager integrato nell’app Authenticator, un servizio utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Il processo di dismissione partirà a giugno 2025 e si concluderà ad agosto. Dal prossimo mese, non sarà più possibile salvare nuove credenziali direttamente nell’app. A luglio verranno disattivate anche le funzioni di riempimento automatico e cancellate le informazioni di pagamento eventualmente memorizzate. Infine, ad agosto tutte le password archiviate verranno eliminate in modo definitivo.

Gli utenti stanno già ricevendo notifiche dall’app con istruzioni precise. Microsoft invita a utilizzare le funzionalità integrate in Microsoft Edge, come alternativa diretta e ufficiale. Tra queste figurano strumenti come SmartScreen, il monitoraggio delle password compromesse e la modalità InPrivate, pensata per garantire una maggiore protezione dei dati personali.

Come esportare le credenziali salvate secondo Microsoft

Chi utilizza il gestore interno di Authenticator potrà esportare le proprie password in formato CSV, per poi importarle in un altro servizio di gestione delle credenziali. Il passaggio può essere effettuato direttamente dalle impostazioni dell’app. Chi preferisce restare nell’ecosistema Microsoft può invece completare la transizione tramite il pulsante “Attiva Edge”, presente nella notifica.

Bisogna comunque tenere conto del fatto che tutte le altre funzioni appartenenti a Microsoft Authenticator resteranno disponibili.I codici OTP infatti continueranno ad essere generati dall’applicazione, restando compatibile con l’autenticazione a due fattori, come già accade oggi.

Questa scelta si riflette su tutte quelle già prese da altre grandi aziende online, tra cui anche Google. È già tempo che queste infatti concentra la gestione delle credenziali degli utenti nei loro browser. In questo modo Microsoft farà più o meno lo stesso, aumentando il livello di sicurezza della sua clientela. Si tratta dunque di un passo fondamentale per ritrovarsi ad avere un sistema che funzioni sempre più in armonia e in tranquillità. Si apre quindi una nuova era.