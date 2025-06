iOS 26 migliorerà Messaggi, CarPlay, Musica e Note e non solo graficamente

Il redesign sarà senza dubbio il cambiamento più visibile di iOS 26, ma non sarà l’unico. Secondo quanto anticipato da 9to5Mac, Apple introdurrà numerose novità in alcune delle sue app più usate: Messaggi, Apple Music, Note e CarPlay. Il debutto ufficiale è atteso alla WWDC 2025, che si terrà lunedì 9 giugno alle ore 19:00 italiane.

Traduzioni automatiche e sondaggi in Messaggi

Tra le funzioni più attese spicca l’arrivo delle traduzioni automatiche dei messaggi, sia in entrata che in uscita. Saranno rese possibili grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e semplificheranno le conversazioni multilingua senza bisogno di app esterne. Una funzione pensata soprattutto per contesti internazionali, ma utile anche nella quotidianità.

Sempre in Messaggi dovrebbe debuttare anche una nuova funzione per creare sondaggi all’interno delle conversazioni. A differenza delle alternative viste su Telegram o WhatsApp, Apple sfrutterà la sinergia con Apple Intelligence, suggerendo automaticamente il contenuto del sondaggio sulla base del contesto.

Animazioni e copertine dinamiche su Apple Music

Dopo aver introdotto un layout più immersivo nella schermata di blocco, con copertine che tingono lo sfondo in tinta unita, Apple Music si prepara a fare un ulteriore passo avanti con copertine animate a tutto schermo. Un’evoluzione che punta a rendere l’esperienza visiva più coinvolgente e a valorizzare la componente estetica della riproduzione musicale.

Note guadagna l’export in Markdown

Novità in arrivo anche per Note, l’app di scrittura e organizzazione di sistema. Apple introdurrà il supporto al formato Markdown, permettendo di esportare testi con titoli, elenchi e grassetti utilizzando una sintassi semplice e diffusa. È una funzione già presente in molte app di terze parti e molto richiesta dagli utenti più tecnici e produttivi.

CarPlay si rinnova con un’interfaccia più coerente

Anche CarPlay riceverà un aggiornamento grafico, in linea con il nuovo linguaggio visivo che sarà adottato da tutti i sistemi Apple: iPadOS, watchOS, tvOS e visionOS. Il nuovo look interesserà anche gli utenti che non adotteranno la versione “Ultra”, garantendo una continuità visiva su tutta la gamma dei prodotti.

Un aggiornamento profondo, non solo estetico

Il keynote di giugno dovrebbe segnare il cambio più ampio dai tempi di iOS 7, non solo per l’interfaccia, ma anche per la nomenclatura unificata dei sistemi operativi, che passeranno tutti al suffisso “26”. Le novità introdotte in app come Messaggi, Note, Musica e CarPlay dimostrano che, oltre all’impatto visivo, Apple sta lavorando anche sulla sostanza dell’esperienza utente.