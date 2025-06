Boom Jeep Avenger: il SUV più venduto del 2025 in Italia

Il mercato automobilistico italiano ha un nuovo protagonista, si chiama Jeep Avenger e continua a dominare le classifiche di vendita anche nel 2025. Il successo non è isolato, ma costante. A maggio, il B-SUV ha registrato 4.715 immatricolazioni, confermandosi il modello più scelto nel suo settore. Infatti le sue vendite complessive hanno toccato quota 24.390. Un risultato che lo colloca non solo al vertice della sua categoria, ma anche al secondo posto assoluto tra tutte le auto vendute in Italia, dietro solamente alla storica FIAT Panda

Tecnologia, efficienza e scelta: le carte vincenti della Jeep Avenger

Il suo successo si spiega dal fatto che Jeep ha deciso di puntare su una gamma versatile. Innanzitutto, la disponibilità di tre diverse motorizzazioni, benzina, ibrida ed elettrica, rappresenta una strategia efficace. Proprio perché attrae sia i tradizionalisti che i più attenti alla transizione ecologica. Non è un caso, infatti, che anche la versione elettrica dell’Avenger abbia ottenuto risultati di primo piano, diventando il B-SUV elettrico più venduto in Italia.

Alla base di questo successo vi è anche una progettazione attenta alle diverse esigenze di guida. La versione a benzina adotta un motore 1.2 turbo da 100CV con cambio manuale a sei marce. Stessa cosa l’e-Hybrid ma con un’unità elettrica da 29CV. Di recente è arrivata anche la versione 4xe, con trazione integrale, motore termico da 136CV e due elettrici, per un totale di 145CV.

Particolare attenzione merita anche il modello elettrico, spinto da un motore da 156CV e alimentato da una batteria da 54kWh. L’autonomia supera i 400km/s il ciclo WLTP. Una caratteristica fondamentale per chi cerca mobilità sostenibile senza rinunce in termini di prestazioni.

I prezzi poi sono pensati per mantenere l’offerta accessibile ad un vasto pubblico. Si parla così di 24.950€ per la versione a benzina, 26.950€ per la ibrida e 39.400€ per l’elettrica. Una fascia di prezzo ampia, ma equilibrata.