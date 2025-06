Volvo rivoluziona la sua offerta: nuovi sistemi digitali, più sicurezza e aggiornamenti

Un cambio di rotta importante è in arrivo per Volvo. L’ azienda infatti ha deciso di rinnovare a fondo la propria serie di auto in vista del model year 2026. A tal proposito sono state annunciate interessanti modifiche che non si limitano alle nuove vetture, ma che coinvolgono anche milioni di veicoli già in circolazione. Il cuore dell’evoluzione è rappresentato dal nuovo sistema di intrattenimento Volvo Car UX. Ossia una piattaforma sviluppata per semplificare l’interazione del conducente con la tecnologia di bordo. L’interfaccia è stata concepita analizzando l’esperienza reale degli utenti, tenendo conto dei suggerimenti e dei comportamenti più comuni.

Novità Volvo: Cruise control adattivo per tutti e nuove tinte per distinguersi

Questo sistema, già disponibile su alcuni modelli come EX30, EX90 e XC90, verrà integrato su tutte le nuove vetture in arrivo dal 2026. Ma la vera novità è che anche molti modelli prodotti dal 2020 in poi riceveranno l’aggiornamento tramite tecnologia over-the-air. Tale operazione interesserà fino a 2,5 milioni di veicoli dotati del sistema Google integrato. Volvo dimostra così di voler offrire un’esperienza digitale coerente a tutta la sua clientela, indipendentemente dall’anno d’acquisto.

La rivoluzione però non si ferma al software. Grazie alla collaborazione con Qualcomm, l’hardware del sistema di intrattenimento sarà più potente, reattivo e performante. I nuovi modelli offriranno una resa grafica fino a dieci volte superiore e una velocità d’esecuzione più che raddoppiata. In contemporanea a tutto ciò, Volvo ha deciso di includere anche il Cruise Control adattivo di serie in tutti i modelli destinati al mercato americano. Un segnale chiaro di quanto la casa automobilistica tenga alla sicurezza, confermando il proprio posizionamento nella fascia premium del mercato.

Anche l’occhio però vuole la sua parte. Infatti è previsto anche il debutto di due nuove tinte carrozzeria, Forest Lake e Aurora Silver. La XC40 riceve la nuova variante “Black Edition”, con finiture completamente nere che donano un aspetto più sportivo e minimale. Insomma, tecnologia, estetica e sicurezza convergono in un’unica direzione, ovvero rendere la guida più intuitiva, sicura e personalizzata che mai.