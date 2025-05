Jeep Avenger conquista l’Italia: il SUV che continua a dominare le classifiche di vendita

Cambia il calendario, ma non il risultato. La Jeep Avenger continua a imporsi come protagonista del mercato automobilistico italiano. I dati di aprile 2025 lo confermano in modo netto. Con 5.370 immatricolazioni nel solo mese, il SUV di casa Stellantis si è rivelato essere il modello più scelto nel settore dei B-SUV. Ma c’è di più. Nella classifica generale delle auto più vendute, la Avenger si è piazzata al secondo posto assoluto, superata solo dalla Fiat Panda. Un risultato che dimostra quanto questo modello stia soddisfacendo davvero i gusti del pubblico italiano. Il quale appare sempre più orientato verso vetture versatili, compatte e capaci di affrontare sia la città che i percorsi extraurbani.

Jeep Avenger: benzina, ibrido, elettrico, la serie completa che piace a tutti

A dimostrare il successo della Jeep Avenger sono anche i numeri registrati nel primo quadrimestre del 2025. In questo periodo infatti, l’auto ha raggiunto quota 19.677 unità vendute, classificandosi come la quarta vettura più immatricolata in Italia. Un risultato reso possibile da una proposta commerciale che soddisfa esigenze molto diverse. Come ad esempio dal cliente attento al prezzo, a quello alla ricerca di soluzioni ecologiche o prestazioni più sportive.

Uno dei punti di forza della Jeep Avenger è la sua varietà di motorizzazioni. La versione a benzina monta un 1.2l da 100 cavalli con cambio manuale a sei rapporti. Chi cerca consumi contenuti senza rinunciare a un pizzico di tecnologia può scegliere la versione e-Hybrid. Quindi un motore termico e un’ unità elettrica da 29 cavalli, per un totale di 110CV e cambio automatico a doppia frizione. Per chi desidera invece più potenza e trazione integrale, la 4xe offre un powertrain con due motori elettrici. Uno anteriore e l’altro posteriore, affiancati da un tre cilindri turbo da 136CV che insieme generano una potenza di sistema di 145CV. Infine, la versione completamente elettrica chiude la serie con 156CV e un’autonomia di oltre 400km grazie alla batteria da 54kWh. I prezzi variano dai 24.950€ della versione base fino ai 39.400€ della fullelectric.