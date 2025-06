Apple HomePad, l’elemento sorpresa della WWDC 2025

La WWDC è l’evento per eccellenza per conoscere tutte le ultime novità sui software Apple, ma quest’anno potrebbe esserci un’eccezione in occasione dei nuovi componenti hardware in arrivo. Il dispositivo a sorpresa che molti si aspettano potrebbe essere quello al momento meno certo: il tanto chiacchierato HomePad.

L’HomePad è un display smart che unisce tutte le migliori tecnologie Apple in un dispositivo dalle dimensioni ridotte. Per intenderci sul suo utilizzo, farebbe concorrenza a Google Nest Hub, Amazon Echo Show e così via. L’azienda, tuttavia, si sta già preparando ad altri importanti novità, tra cui l’arrivo di iOS 26 che sarà protagonista indiscusso di questo WWDC. Tra le novità più attese c’è soprattutto il design di questo nuovo sistema operativo, che pare interesserà i dispositivi dall’11 in poi, escludendo modelli precedenti come iPhone XS e iPhone XR.

Cosa sappiamo invece sul probabile Apple HomePad in arrivo?

L’ipotetico HomePad monterà un display di 7 pollici, che dovrebbe giovare sul prezzo finale. Il sistema operativo a bordo sarà completamente nuovo, potrebbe chiamarsi ‘homeOS’. L’interfaccia, invece, un mix tra quella degli smartwatch Apple e la modalità StandBy degli iPhone. Per quanto riguarda il design, l’obiettivo sarà renderlo versatile, adatto a qualsiasi ambiente ed esigenza. Caratteristica che sarà rafforzata dalla presenza di accessori appositi e venduti separatamente – strategia adottata per contenere il prezzo finale.

Il salto di qualità del dispositivo sarà la versione inedita del celebre Siri. Il nuovo assistente digitale debutterà sull’HomePad in una versione potenziata da Apple Intelligence. Sarebbe la prima volta per l’assistente vocale di Apple. Fino ad ora non ha mai supportato capacità tali da comprendere il contesto o eseguire azioni complesse. L’HomePad, però, non sarà solo un display intelligente. Sarà anche un centro di controllo semplice e pratico per gestire tutta la casa. Lo scopo? Rendere la vita di tutti i giorni più intuitiva, semplice e connessa.