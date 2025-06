iOS 26, non solo design: focus anche sulle applicazioni

L’arrivo di iOS 26 porterà con sé aspettative elevate su tutti i fronti: è il cambiamento più radicale dai tempi di iOS 7. Al centro dell’attenzione c’è il rinnovamento grafico, ma anche tanto altro. Apple sta lavorando ad una serie di migliorie per tutte le sue app più popolari.

Le novità di questo aggiornamento riguarderanno soprattutto Messaggi, Apple Music, Note e CarPlay. In occasione della WWDC 25 potrebbero già esserci i primi annunci in merito. Il design, invece, è ispirato alle trasparenze elaborate dall’ex designer De With. Le voci trapelate online suggeriscono un restyling da cima a fondo che va ben oltre il fattore estetico, questo non fa che creare ulteriori aspettative e per certi versi preoccupazioni. Apple sarà all’altezza? Per il momento alcune novità sembrano promettenti, o quantomeno interessanti.

Apple si prepara all’arrivo di una grande novità, il nuovo aggiornamento ad iOS 26

Con iOS 26 saranno introdotti strumenti avanzati per l’app Messaggi, playlist più sofisticate e dinamiche per Apple Music, funzioni per lavorare in tempo reale con altre persone ad una nota. Infine, l’integrazione con i sistemi a guida autonoma per quanto riguarda CarPlay. Il noto designer che si occuperà del lato estetico ha pensato ad un’interfaccia che sfrutta toni chiari e scuri, dai colori tenui e translucidi. L’obiettivo è semplificare anche la navigazione tra le app e nelle app, oltre che l’attenzione posta sulla velocità d’accesso e le icone dagli angoli smussati. La volontà di Apple sembra non essere quella di stravolgere completamente lo stile del suo sistema operativo, ma di rivisitarlo in una chiave inedita, in linea con visionOS.

Sarà fondamentale per l’azienda riuscire a non superare quel confine sottile tra operazione di restyling e rivoluzione netta. Soprattutto per big del settore come Apple, l’identità del brand è parte integrante del successo ottenuto. Non è solo il logo della mela a identificare l’azienda, ma anche il filo conduttore che unisce ogni prodotto, in ogni aspetto hardware e software: Apple punta da anni proprio al proporre cose diverse ma mai troppo. Dunque, iOS 26 porterà un cambiamento importante ma senza distaccarsi del tutto, si avvicinerà di più alla nuova visione dell’azienda ma senza avvicinarsi troppo a quella della concorrenza.