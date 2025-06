Opel Rocks torna più grintosa: stile rinnovato, stesso motore elettrico

Strade congestionate, parcheggi impossibili, traffico ovunque. La città non perdona. Chi cerca una via di fuga si ritrova davanti una soluzione sorprendente: la nuova Opel Rocks. Dopo il restyling di marzo, ora il quadriciclo elettrico compatto può essere finalmente ordinato. Inizialmente disponibile in Germania, il modello si prepara a invadere le metropoli europee. Cosa cambia davvero? L’aspetto. La base tecnica resta invariata, ma il design si fa più aggressivo, più deciso. Il frontale adesso sfoggia un Opel Vizor nero, con il logo Opel Blitz in bianco, una combinazione che cattura subito lo sguardo. Il tetto, come i cerchi, è completamente nero, in netto contrasto con la carrozzeria grigio chiaro. Dettagli che fanno sicuramente la differenza. Per chi osserva, è un piccolo veicolo, ma per chi guida è di più.

Interni compatti, essenziali ma più curati nella nuova Opel

Dentro cambia poco, ma quanto basta per dare un’altra percezione. Il volante è nuovo, col logo bianco al centro, perfetto per chi ama le piccole attenzioni estetiche. La plancia ora ospita un pratico supporto per smartphone, essenziale per orientarsi tra le strade cittadine o gestire le playlist preferite. Non c’è alcun display integrato, solo l’essenziale. Ogni centimetro della Opel ha un’esatta funzione, così da risparmiare il massimo spazio. Insomma, c’è solo quello che serve. Tutto è pensato per viaggiare nel traffico senza stress, senza rumore. Una guida diversa, più silenziosa, più leggera.

Il motore della Opel Rocks rimane invariato. Sotto la scocca, il motore elettrico da 6 kW, alimentato da una batteria da 5,5 kWh, spinge il quadriciclo fino a 45 km/h. L’autonomia tocca i 75 km reali. Cifre perfette per affrontare i tragitti urbani quotidiani. Serve di più per girare in città? La risposta è evidente. Piccola fuori, scattante dentro, la nuova Opel Rocks è pensata per chi vuole muoversi libero, ignorando gli ingorghi e lasciandosi alle spalle l’odore di benzina. Il prezzo in Germania? 7.990 euro. Si attende solo che arrivi ovunque. Chi vorrà lasciarsela scappare?