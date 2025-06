Google rinnova l’esperienza utente con Material 3 Expressive

Google ha avviato un importante restyling del design delle sue app principali per Android, adottando il nuovo linguaggio visivo Material 3 Expressive. Questa nuova estetica, presentata a maggio e integrata a partire dal secondo aggiornamento di Android 16, punta a offrire un’interfaccia più armoniosa e gradevole. Il cambiamento coinvolge per ora Gmail, Google Messaggi e Google Foto, che stanno lentamente ricevendo l’aggiornamento tramite un rollout graduale e gestito lato server. Le prime segnalazioni riguardano dispositivi come Nothing Phone e OnePlus, ma il processo è ancora in fase iniziale e interesserà progressivamente più utenti.

Google Foto e il restyling degli album: un design più essenziale

In Gmail, il cambiamento principale riguarda la posta in arrivo, ora visualizzata in schede con angoli arrotondati, e animazioni rinnovate durante lo swipe per archiviare i messaggi. Anche la barra superiore, contenente campo di ricerca e selettore account, è stata ridefinita su un piano di sfondo distinto. Google Messaggi, invece, ha aggiornato la schermata chat con elementi più arrotondati e contenitori scuri che distinguono la barra dell’app. I menu per allegati, emoji e opzioni accessorie sono stati ridisegnati in forme pillola e gruppi di pulsanti connessi, offrendo un aspetto più coeso e moderno. L’aggiornamento è attualmente disponibile in versione beta, con un rilascio che sarà graduale e modulare.

Google Foto introduce invece una revisione dell’interfaccia degli album, eliminando elementi come il campo “Aggiungi descrizione” e i pulsanti sotto la copertina. Al loro posto è stata inserita una barra degli strumenti coerente con il Material 3 Expressive, che rende la schermata più pulita e ordinata. Questo intervento anticipa un rinnovamento più ampio, che potrebbe coinvolgere a breve anche l’interfaccia dell’editor fotografico. Parallelamente è stata implementata la funzione di condivisione tramite codice QR per gli album, caratterizzata da un design ispirato al nuovo linguaggio visivo, con il logo di Google Foto ben visibile al centro del codice.

Questi aggiornamenti rappresentano solo il primo passo verso una revisione complessiva del sistema Android, che mira a offrire un’esperienza utente più piacevole e funzionale, adattandosi alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e abituato a interfacce fluide e moderne. Il rollout di Material 3 Expressive continuerà nei prossimi mesi coinvolgendo altre app e dispositivi.