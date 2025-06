Samsung e-ink a colori: nuovo schermo a basso consumo

La tecnologia E-Ink è sempre più diffusa e ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ormai replica la carta quasi perfettamente. Piacevole al tatto e soprattutto per gli occhi. Se usate gli e-reader – in quanto dispositivi che ne fanno più uso – conoscete sicuramente quella sensazione. Gli schermi E-Ink si stanno estendendo pian piano anche ad altri campi, oltre a quello dell’e-reader di cui sono quasi l’emblema per eccellenza. In particolare, le aziende stanno iniziando ad adottarli per mostrare pubblicità e informazioni. Samsung ne è l’esempio perfetto con il suo nuovo schermo pensato proprio per annunci e contenuti informativi.

Samsung presenta ufficialmente i suoi nuovi schermi con tecnologia E-Ink a basso consumo

I nuovi schermi E-Ink di Samsung hanno un consumo così ridotto che è quasi pari a zero e sono anche a colori, una combo promettente che presto vedremo sempre più spesso tra scaffali, vetrine e stand di negozi fisici e aziende. Il primo schermo realizzato da Samsung con questa tecnologia avanzata è un 32 pollici che prende il nome di Color E-Paper EMDX. Il modello dispone di un display E-Ink Spectra 6 e risoluzione a 2560×1440 pixel. Il consumo energetico è minimo, quasi nullo, soprattutto durante la trasmissione di immagini statiche. L’autonomia garantita raggiunge i 200 giorni grazie alla batteria inclusa che ammonta ad una capacità di 4.600 mAh.

Questo nuovo schermo ad uso aziendale progettato da Samsung pesa soli 2,4 kg ed è spesso 17,9 mm. Dimensioni ottimali per offrire versatilità, supportando l’orientamento sia verticale che orizzontale e con un’installazione adatta a qualsiasi ambiente. Presenta anche: due porte USB, connessione WiFi e Bluetooth e una memoria interna da 8GB. Al momento è stato progettato in un’unica tonalità: grey white. L’associazione all’app Samsung E-Paper ne facilita ulteriormente l’utilizzo, per creare, programmare e aggiornare contenuti in qualunque momento. Resta da scoprire se l’azienda intende espandere questi dispositivi ai consumatori, magari nella versione e-reader di ultima generazione.