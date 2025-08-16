Nothing OS 3.5: rivoluzione software per Nothing Phone (3)

L’ultimo aggiornamento di Nothing OS è ufficialmente in distribuzione per Nothing Phone (3) e porta il sistema alla versione 3.5. Le modifiche introdotte non si limitano a piccoli ritocchi, ma intervengono su funzioni chiave che influenzano l’uso quotidiano del dispositivo. La fotocamera è il settore che riceve gli interventi più evidenti. Sebutta infatti la funzione AI SuperRes Zoom, capace di ingrandire da 20x a 30x sfruttando l’intelligenza artificiale per mantenere la qualità dell’immagine. Anche la messa a fuoco automatica è stata migliorata, offrendo maggiore precisione e velocità.

Interfaccia Glyph e notifiche: Nothing punta all’esperienza utente

L’otturatore ora risponde più rapidamente, soprattutto quando vengono scattate foto in sequenza. La resa cromatica guadagna fedeltà, restituendo immagini più fedeli alla realtà. Le app social, come Snapchat, beneficiano di una fluidità superiore nella gestione dei video, con supporto stabile al 4K a 60 frame al secondo. Migliora anche la luminosità adattiva, che ora regola i passaggi tra diversi livelli di luce in maniera più graduale e naturale.

La Glyph Interface, elemento caratteristico di Nothing, riceve un aggiornamento che aggiunge creatività agli scatti. Con il “Glyph Mirror” le foto vengono automaticamente salvate in stile GlyphMatrix, mantenendo l’identità visiva del marchio. È stato anche risolto un bug che interferiva con le chiamate in arrivo su Telegram, garantendo una gestione più affidabile delle notifiche. Il nuovo sistema migliora la sezione “Notifiche essenziali”, rendendo più chiara e immediata la visualizzazione delle informazioni principali. Vengono risolti anche problemi di ricarica e disconnessione con caricabatterie di terze parti, aumentando la compatibilità complessiva del dispositivo.

Durante l’installazione, NothingOS 3.5 può causare un leggero aumento della temperatura del telefono, fenomeno temporaneo che si normalizza subito dopo la conclusione del processo. La distribuzione è avviata ma proseguirà a ondate, richiedendo qualche giorno prima di raggiungere tutti i Nothing Phone (3) sul mercato. Le novità introdotte testimoniano la volontà di Nothing di mantenere alto il livello di innovazione, puntando a un mix di prestazioni, design e personalizzazione che rafforza la sua identità nel mondo Android. Gli utenti possono attendersi un’esperienza più rapida, stabile e originale, coerente con la filosofia tecnologica del marchio.