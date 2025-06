Galaxy S25 Edge: rivoluzione estetica e potenza intelligente

Samsung rinnova la sua visione della tecnologia mobile con il lancio europeo del Galaxy S25 Edge. Il nuovo smartphone rappresenta una vera e propria svolta per la serie GalaxyS, poiché unisce design estremo, materiali pregiati e intelligenza artificiale di ultima generazione. Con uno spessore di soli 5,8 millimetri e una struttura elegante in titanio, l’S25 Edge punta a conquistare chi cerca un’esperienza premium senza rinunciare alla portabilità. La protezione è garantita dal nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, pensato per durare nel tempo anche con un utilizzo intenso.

Una nuova era per l’intelligenza artificiale e la fotografia mobile con il nuovo Galaxy S25 Edge

Non si tratta però solo di una ricerca estetica. Il display Dynamic AMOLED 2X è progettato per adattarsi all’ambiente circostante grazie alla tecnologia Adaptive Vision Booster. La quale migliora la leggibilità dello schermo anche sotto la luce diretta. La batteria, ottimizzata per garantire energia per tutta la giornata, supporta la ricarica rapida e accompagna l’utente tra viaggi, lavoro e intrattenimento. Tre le tonalità disponibili vi sono Titanium Silver, Jetblack e Icyblue, tutte pensate per abbinarsi a uno stile moderno e raffinato.

La vera novità, però, è nascosta nella mente del dispositivo. Galaxy AI, l’assistente intelligente di Samsung, è integrato in ogni funzione del GalaxyS25 Edge. Grazie a strumenti come Now Brief e Now Bar, lo smartphone si adatta alla routine dell’utente, offrendo suggerimenti , promemoria smart e un’esperienza d’uso naturale e intuitiva. L’interazione con le app diventa poi più semplice e veloce, anche grazie alla compatibilità con software di terze parti.

Anche la fotocamera beneficia dell’intelligenza artificiale. Il sensore principale da 200MP, supportato dalla tecnologia Nightography, consente di scattare foto nitide anche in ambienti poco illuminati. Il motore ProVisual regola ogni dettaglio, dai tessuti alle tonalità della pelle, offrendo risultati vicini a quelli di una reflex professionale. Il Galaxy S25 Edge, disponibile in due versioni da 12GB di RAM con 256GB o 512GB di memoria interna, a partire da €1.299, non è solo un nuovo smartphone, ma un’evoluzione dell’esperienza mobile.