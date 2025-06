PS Plus Extra e Premium, ecco i giochi in arrivo in estate

Si è da poco tenuto l’importante evento di PlayStation State of Play. Durante quest’ultimo, sono state annunciate diverse novità, tra cui anche i vari videogiochi che arriveranno ufficialmente per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium durante i mesi dell’estate. Secondo quanto è emerso, i videogiochi che arriveranno sono 7. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i videogiochi in arrivo in estate

Quest’estate sarà particolarmente ricca per tutti gli utenti abbonati ai vari servizi in abbonamento proposti dal colosso del gaming Sony. Come già accennato in apertura, si è da poco tenuto l’evento del PlayStation State of Play, durante il quale sono stati per l’appunto annunciati i nuovi giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. I titoli in questione saranno 7 e arriveranno nel corso di questi mesi estivi. Tra i titoli in arrivo, ci saranno ad esempio due versioni originali dei videogiochi della famosa saga di Resident Evil, ovvero Resident Evil 2 e Resident Evil 3.

