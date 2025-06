Galaxy S25 Edge fatica a decollare sul mercato

Il Galaxy S25 Edge è l’ultimo smartphone di punta di Samsung. Ma sembra non riuscire a convincere come previsto. Secondo le prime indiscrezioni raccolte da Sammobile, le vendite del dispositivo risultano inferiori alle attese. Anche se il design è sottile e l’hardware di alto livello. Non sono stati ancora diffusi dati ufficiali, ma vari indicatori suggeriscono che il modello non stia ottenendo il successo sperato dal colosso sudcoreano.

Galaxy S25 Edge è un modello interessante, ma con risposte tiepide dal pubblico

Uno dei campanelli d’allarme è rappresentato dalla strategia di Samsung nei vari mercati per incentivare i preordini. In Paesi come i Paesi Bassi, infatti, l’azienda ha progressivamente aumentato i bonus per chi prenota il Galaxy S25 Edge, passando da un semplice upgrade di memoria a sconti diretti e voucher fino a 100 euro. Questa mossa indica chiaramente un tentativo di stimolare un interesse che, al momento, appare debole. A complicare il quadro, Samsung non ha ancora pubblicato i dati di vendita iniziali in Corea del Sud, un comportamento insolito per l’azienda che solitamente celebra i risultati positivi sin dai primi giorni di lancio.

Le fonti interne suggeriscono inoltre che l’appeal del Galaxy S25 Edge tra i consumatori è più basso del previsto. Nonostante la qualità costruttiva e alcune caratteristiche tecniche avanzate, il pubblico sembra orientarsi meno verso questo modello rispetto alle aspettative di Samsung. Anche in Italia, per esempio, l’azienda ha avviato una promozione che include in regalo un tablet Galaxy Tab A9+ con l’acquisto del modello da 512 GB, segno che si cerca di aggiungere valore per aumentare le vendite.

Questo quadro suggerisce che il Galaxy S25 Edge, pur essendo uno smartphone dalle ottime prestazioni e con un design accattivante, non stia ancora riuscendo a imporsi come protagonista sul mercato. Resta da vedere come Samsung affronterà questa situazione e se interverrà con nuove strategie per rilanciare il prodotto nel corso dei prossimi mesi.