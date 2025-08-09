Samsung Galaxy Tab A9+: prezzo REGALO su Amazon con sconto del 45%

Lo sconto che nessuno si aspettava è finalmente arrivato, su Amazon gli utenti possono davvero pensare di risparmiare molto più del solito con la promozione applicata direttamente su Samsung Galaxy Tab A9+, un dispositivo che offre un risparmio di altissima qualità, fermo restando essere un tablet che abbraccia la fascia intermedia della telefonia mobile.

Presente sul mercato da ormai un anno e mezzo, il device risulta essere ancora sulla cresta dell’onda con la sua capacità di offrire accesso a specifiche tecniche di alta qualità, spendendo comunque relativamente poco. Il display è da 11 pollici, un classico TFT LCD con risoluzione di 1200 x 1920 pixel e soprattutto 206 ppi, che si completa con la presenza di un refresh rate a 90Hz. Sotto il cofano trova posto un processore come il Qualcomm Snapdragon 695, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, passando comunque per la GPU Adreno 619, ma anche con una configurazione che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (che comunque può essere incrementata con l’ausilio di una microSD).

Samsung Galaxy Tab A9+: uno sconto così non si era mai visto su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo tablet non è mai stata così bassa, difatti proprio nei giorni correnti il consumatore si ritrova a poter assistere ad uno sconto effettivo del 45% rispetto al valore iniziale di 309 euro, arrivando in altre parole ad un valore finale di soli 170 euro, in questo modo l’utente può davvero pensare di risparmiare tantissimo, senza rinunce particolari. Premete questo link per l’acquisto.

Al momento attuale l’unica colorazione in vendita è il Grigio, con finitura opaca sulla parte posteriore, interamente realizzata in plastica, che non trattiene troppo le impronte.