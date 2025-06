Xbox si prepara ad accogliere Black Myth: Wukong

Dopo un anno di dominio su PC e PlayStation 5, Black Myth-Wukong è pronto a debuttare anche su Xbox Series X e S. La conferma è arrivata direttamente da Game Science. Ovvero lo studio che ha firmato questo action RPG ispirato alla mitologia cinese. L’uscita è fissata per il 20 agosto 2025, un anno esatto dopo il lancio originale. Si tratta di una notizia attesa da milioni di fan, soprattutto da chi ha scelto le console Microsoft per il proprio intrattenimento.

Un fenomeno globale che ora completa il suo ciclo approdando sulla Xbox

La finestra estiva scelta per il rilascio non è casuale. Già a partire dal 18 giugno sarà possibile prenotare il gioco su tutte le piattaforme, con uno sconto del 20% attivo fino all’11 luglio. Insomma, un incentivo pensato per ampliare ulteriormente la già vastissima community di giocatori. L’offerta riguarderà anche PlayStation 5, oltre che PC tramite Steam, Epic GamesStore e WeGame. Game Science punta quindi a un rilancio globale, in grado di riaccendere l’interesse attorno a uno dei titoli più iconici degli ultimi anni.

Quando uscì il 20 agosto 2024, Black Myth: Wukong conquistò il mondo del gaming con una velocità impressionante. In pochissimo tempo raggiunse oltre 2,4 milioni di giocatori contemporanei su Steam. Le sue vendite hanno superato quota 25 milioni di copie, di cui il 30% registrate in Occidente. La Cina, patria degli sviluppatori, ha spinto il successo del titolo a livelli impensabili, trasformandolo anche in uno strumento di propaganda nazionale.

La mancanza della versione Xbox era rimasta una ferita aperta. Lo stesso game director, Feng Ji, aveva ammesso quanto fosse complesso adattare il gioco all’hardware della console, a causa delle limitazioni di memoria condivisa. Ma dopo mesi di lavoro e ottimizzazione, l’obiettivo è stato raggiunto. Il supporto a tecnologie avanzate come NVIDIA DLSS 4 e Multi Frame Generation sarà incluso anche su console Microsoft. Ora che il cerchio si chiude, Black Myth: Wukong si prepara a lasciare il segno in maniera ancora più assoluta !