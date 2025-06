1Mobile: con questa offerta mai a corto di giga in 5G

Un dettaglio che senza dubbio non passa in osservato al giorno d’oggi è la promozione attiva sul numero di cellulare che ogni utente sfrutta ogni giorno, quest’ultima infatti rivendica un ruolo di primaria importanza dal momento che garantisce dati, minuti ed SMS che sono indispensabili per restare connessi con la vita digitale di ognuno di noi, di conseguenza scegliere un’offerta adeguata rappresenta uno step fondamentale in modo da poter arrivare alla fine del mese senza nessun tipo di preoccupazione, ecco dunque che il mercato italiano della telefonia dal momento che mette a disposizione davvero tantissime offerte per soddisfare le esigenze di ogni consumatore sotto ogni punto di vista.

I vari provider telefonici mettono a disposizione cataloghi di offerte ricchi di possibilità variegate tra loro, ogni catalogo infatti garantisce promozioni diverse l’una dall’altra pensate per accontentare le esigenze di tutti quanti con prezzi stratificati e caratteristiche che cambiano di promozioni in promozione.

Una promo che sicuramente potrebbe interessarvi, è stata recentemente rilasciata dall’operatore tinto di rosso 1Mobile, quest’ultimo ha infatti messo online l’offerta che potrebbe conquistare tutti i consumatori e anche quelli già legati ad altri provider.

Una super offerta

L’offerta in questione garantisce chiunque decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati connettività 5G abbinati a minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il costo ammonta a cinque euro per il primo mese di offerta e 7,99 € al mese a partire dal secondo mese, ma non è tutto, il vero punto di forza infatti risiede nella portabilità dell’offerta, quest’ultima infatti consente di effettuare la portabilità da un qualsiasi altro operatore virtuale di provenienza senza nessun tipo di limite o costo accessorio, di conseguenza se siete interessati potete cambiare operatore senza nessun tipo di problema in pochi istanti, tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider tinto di rosso e seguire le istruzioni.