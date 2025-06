WindTre da il benvenuto alla stagione estiva con una nuova offerta dedicata ai clienti Iliad e MVNO che trasferiscono il loro numero. Il gestore è solito rivolgere loro le sue tariffe più economiche e anche quest’anno decide di proseguire con la stessa strategia allo scopo di convincere gli utenti a procedere con l’attivazione di una nuova SIM. Inoltre, al fine di rendere il processo quanto più vantaggioso, propone ai suoi nuovi clienti anche la possibilità di procedere con l’attivazione tramite eSIM, così da non dover attendere la consegna della SIM fisica e poter usufruire in fretta degli straordinari servizi previsti.

WindTre Family Unlimited: nuova offerta per i clienti Iliad e MVNO

I clienti Iliad e MVNO hanno finora avuto la possibilità di attivare la straordinaria offerta Unlimited per ottenere Giga senza limiti a soli 9,99 euro al mese ma adesso il gestore propone una tariffa ancora più economica: la WindTre Family Unlimited.

Andando incontro a una spesa di soli 6,99 euro al mese, l’offerta propone minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti in 5G, oltre a 8,9 GB extra in Unione Europea.

WindTre permette di richiederne l’attivazione online così da avere a disposizione il proprio numero telefonico entro 48 ore e la nuova SIM entro 2 giorni lavorativi dall’acquisto. Inoltre, il gestore provvede automaticamente con il trasferimento del credito residuo sulla nuova SIM.

I nuovi clienti non dovranno sostenere alcun costo di attivazione né spese per la nuova SIM, la quale sarà inoltre spedita gratuitamente. Anche in caso di attivazione con eSIM, non sarà necessario andare incontro ad alcuna spesa. Sarà sufficiente accedere al sito ufficiale del gestore e indicare il proprio operatore di provenienza per scoprire se si ha o meno la possibilità di attivare la nuova offerta e procedere con l’acquisto in pochi e semplici passaggi.