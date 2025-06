Xiaomi Mi Band 9 Pro è in SUPER OFFERTA su AliExpress: -66% solo oggi

Xiaomi Mi Band 9 Pro rappresenta lo smartwatch che vuole sentirsi un top di gamma, ma allo stesso tempo non vuole eccedere nel prezzo finale di vendita. I suoi punti di forza partono da un display da 1,74 pollici di diagonale, completamente touchscreen, con cornici sottilissime, e dalla resa complessivamente più che discreta.

Le funzioni cui gli utenti possono accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, infatti parliamo di monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue, dello stresso, passi, distanze percorse, calorie bruciate e non solo. A differenza di quanto si potrebbe pensare integra un chip GPS, per riuscire ad individuare sempre la posizione su mappa, senza trascurare la presenza di una batteria che riesce a garantire circa 21 giorni di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Xiaomi Mi Band 9 Pro è economica su AliExpress

Il prezzo di vendita di Xiaomi Mi Band 9 Pro su AliExpress è davvero al minimo storico: il listino del prodotto in questione sarebbe di 227,67 euro, ma per i fortunati che decideranno di collegarsi a questo link, è disponibile una riduzione del 70%, per scendere a costare solamente 66,46 euro.

Il prodotto può essere utilizzato con qualsiasi smartphone in commercio, data la presenza della connettività bluetooth 5.4, e la sua piena compatibilità con i device Android e iOS. Le notifiche vengono perfettamente ricevute al vostro polso da quasi tutte le applicazioni, mentre è da notare l’assenza di una interazione con le stesse. In altre parole non è possibile rispondere o quant’altro, ma solamente leggerle nella loro completezza.

La garanzia è di circa 2 agnni dalla data d’acquisto, con spedizione gratuita diretta presso il vostro domicilio, e partenza dal magazzino sito in Spagna, il che significa poter ricevere il prodotto senza costi aggiuntivi o dazi doganali da pagare. E’ previsto il possibile reso gratuito entro 15 giorni dalla ricezione.