AliExpress da sogno: sconto del 55% sull’action camera Insta360

AliExpress è sempre pronta a scontare i migliori prodotti raggiungendo livelli di spesa decisamente ridotti, come nel caso della Insta360 Ace Pro 2, una action camera di ultima generazione il cui prezzo viene fortemente ribassato da Insta360, ma solo per poco tempo.

Realizzata in collaborazione con Leica, integra un sensore 8K da 1/1,3″, con angolo di ripresa massimo di 157 grammi, e possibilità di registrare giustamente al massimo in 8K a 30fps (per i video Active HDR invece si scende in 4K a 60fps). E’ caratterizzata dalla presenza di un singolo display touchscreen direzionale, da 2,5 pollici, con luminosità massima di 900 nit ed una qualità che si ferma a 329 ppi. Il prodotto è impermeabile, senza accessori, fino ad una profondità di 12 metri, per video eccezionalmente stabili con stabilizzazione Flowstate + 360 gradi Horizon Lock.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con una action camera moderna, in particolar modo raggiungono 71,9 x 52,2 x 38 millimetri di spessore, con peso che si aggira attorno ai 177,2 grammi. A differenza di quanto si potrebbe pensare, non integra una memoria interna, ma è presente uno slot microSD, per posizionare una memoria esterna fino ad un massimo di 1TB.

La batteria è un componente da 1800mAh, con ricarica rapida a 30W in circa 47 minuti (mentre è di 75 minuti con la 5V). La sua durata è fortemente condizionata da più fattori, vi possiamo dire avere comunque una autonomia di circa 180 minuti consecutivi, senza problemi di surriscaldamento o quant’altro. E’ presente, infine, connettività bluetooth 5.2 per il collegamento diretto allo smartphone, oltre a WiFi ac dual-band e USB-C 3.0.