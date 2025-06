Samsung Galaxy Z Fold 7, ecco un teaser: si pensa ad un modello Ultra

Samsung ha pubblicato un teaser ufficiale dedicato al suo prossimo smartphone pieghevole della linea Galaxy Z, e il messaggio è chiaro: l’esperienza Ultra è pronta a svelarsi. Il nome Galaxy Z Fold 7 Ultra non è stato confermato in modo esplicito, ma il comunicato pubblicato dall’azienda insiste più volte sul termine “Ultra”, suggerendo con forza un cambio di passo rispetto al passato.

Il titolo stesso della nota stampa, Meet the Next Chapter of Ultra, rafforza questa impressione. Samsung non si limita a parlare di un nuovo foldable, ma lo inserisce nel solco tracciato dai dispositivi Galaxy Ultra, noti per l’elevato livello di prestazioni, la qualità costruttiva e l’integrazione con funzioni basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo, si legge, è offrire una “esperienza ultra” che unisca design compatto, prestazioni top e funzioni intelligenti pensate per la vita quotidiana.

Design sottile e AI per ogni momento della giornata

Il teaser mostra una silhouette pieghevole, confermando che il dispositivo non sarà il tanto vociferato tri-fold — atteso comunque entro fine anno — ma un modello con apertura a libro, composto da due metà estremamente sottili. Secondo le prime indiscrezioni, ogni parte dovrebbe misurare 4,54 mm, portando lo spessore complessivo a 9,1 mm da chiuso. Un valore che renderebbe il presunto Fold 7 Ultra il più sottile della categoria, superando anche OPPO Find N5.

Samsung descrive il dispositivo come uno strumento versatile per l’uso quotidiano, in grado di supportare l’utente in movimento, “dalla metropolitana al ristorante”, grazie a funzionalità AI come suggerimenti contestuali, messaggi vocali e assistenza nella scrittura di testi. La componente fotografica, come da tradizione, sarà al centro dell’esperienza, con l’azienda che promette una fotocamera potente e pronta a ogni situazione, dal gaming ai contenuti social.

Un solo modello Ultra o due versioni del Fold?

Il forte accento sul concetto di Ultra solleva però un dubbio importante: Samsung abbandonerà la versione standard del Galaxy Z Fold per proporre solo una variante premium, o presenterà entrambe? Finora, le voci di corridoio avevano ipotizzato che il marchio Ultra potesse essere riservato al modello tri-fold, più radicale e sperimentale. Il teaser di oggi sembra invece spostare il focus proprio sul successore diretto del Fold 6, ora destinato a evolversi in chiave Ultra.

La risposta arriverà nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: Samsung punta a ridefinire il concetto di pieghevole, spingendo sempre più in alto la soglia dell’esperienza mobile.