Samsung Galaxy Z Fold 7 e il tri-fold G Fold potrebbero essere più sottili, ecco perché

Samsung sta lavorando ai suoi prossimi smartphone pieghevoli, i quali dovrebbero arrivare con svariate novità. In queste ore sono trapelate delle notizie su Galaxy Z Fold 7 e Galaxy G Fold, dispositivi che a quanto pare potrebbero arrivare con uno spessore minore rispetto agli attuali foldable. Ricordiamo che il G Fold sarà il primo tri-fold dell’azienda. Se vi state chiedendo come farà Samsung a renderli più sottili, la risposta sta nella cerniera: sarà più in titanio.

Titanio per maggiore resistenza e leggerezza

A quanto pare Samsung avrebbe optato per il titanio dopo aver visto alcune problematiche con l’acciaio. Le cerniere realizzate con questa lega infatti hanno presentato un problema: rendevano i dispositivi ancor più pesanti. A tal proposito dunque l’azienda sudcoreana ha scelto di optare per il titanio in modo da alleggerire questo componente fondamentale per uno smartphone pieghevole. Un altro problema delle cerniere in acciaio è la flessibilità e la durata: con il titanio si punta a migliorare anche questi aspetti.

Galaxy G Fold: il nuovo pieghevole a tre sezioni

Il Galaxy G Fold rappresenta una delle innovazioni più attese nel mondo dei pieghevoli. A differenza del classico Z Fold, questo dispositivo potrebbe offrire una superficie di visualizzazione ancora più ampia, grazie al design tri-fold. Le nuove cerniere in titanio saranno fondamentali per garantire la fluidità del meccanismo e la resistenza nel tempo.

Sebbene si parli di nuovi materiali per entrambi i Fold, a quanto pare il Galaxy Z Flip 7 dovrebbe mantenere le sue cerniere in acciaio inossidabile. Samsung, infatti, sembra intenzionata a riservare il titanio ai modelli più grandi e costosi, che beneficiano maggiormente di una struttura più leggera e resistente.

Chi attende con ansia questi due nuovi smartphone pieghevoli, dovrà aspettare almeno la fine di quest’anno, quando il nuovo evento Unpacked di Samsung arriverà per mostrare anche altre novità interessanti.