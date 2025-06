SPID InfoCert a pagamento per tutti: ecco da quando

Dopo Aruba, anche InfoCert ha deciso di introdurre un canone per il proprio servizio SPID Personale, ponendo fine a un decennio di accesso gratuito. La notizia è stata comunicata via email agli utenti, con effetto a partire dal 28 luglio 2025. La scelta, motivata dalla necessità di mantenere elevati standard di qualità e sicurezza, arriva su impulso del gruppo Tinexta, che controlla il provider.

Rinnovo solo su richiesta e a pagamento per i clienti InfoCert

Il cambiamento non sarà retroattivo, ma scatterà alla prima scadenza utile successiva alla data indicata. A partire da lì dunque il rinnovo dello SPID comporterà per gli utenti un pagamento annuale pari a 5,98 euro IVA inclusa (ovvero 4,90 euro senza IVA). Non si tratterà di un rinnovo automatico in quanto saranno gli utenti stessi a dover dare conferma per proseguire.

Chi sceglierà di non rinnovare, non subirà addebiti indesiderati. È comunque possibile esercitare il diritto di recessoinviando una PEC all’indirizzo revoca.spid@legalmail.it oppure una raccomandata a/r a InfoCert S.p.A., Direzione Generale e Amministrativa, Piazzale Flaminio 1/B, 00196 Roma. Il modulo da utilizzare è disponibile nella sezione “Documentazione” del sito ufficiale infocert.it.

Attivazione gratuita ma servizio a pagamento con lo SPID

L’attivazione iniziale di InfoCert ID continuerà a essere gratuita, ma la gratuità del servizio non sarà più garantita. Dopo dieci anni in cui InfoCert ha sostenuto autonomamente i costi dell’infrastruttura, la scelta di introdurre un canone si lega alla volontà di continuare a offrire un servizio affidabile e conforme alle attese.

Per chi intende proseguire con InfoCert, resteranno inalterate tutte le altre condizioni contrattuali, fatta eccezione per l’introduzione del costo annuale. Prima di ogni scadenza verrà comunque inviata una nuova comunicazione, con tutti i dettagli necessari per completare l’eventuale rinnovo. Gli utenti ora sperano che tutto ciò non diventi un’abitudine, con tutti gli altri servizi che quindi potrebbero seguire le stesse orme.