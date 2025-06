Meta rafforza la privacy su WhatsApp: il messaggio diretto che parla di sicurezza

Un messaggio insolito è comparso nelle chat di milioni di utenti WhatsApp. A differenza delle solite notifiche o aggiornamenti da sistema, questa volta è arrivato direttamente da un account verificato con il nome “WhatsApp”. Il contenuto è chiaro. Si tratta di un promemoria sulla crittografia end-to-end, un sistema che tutela le conversazioni private impedendo a chiunque, inclusa la stessa piattaforma, di accedere ai messaggi. L’azienda ribadisce che solo mittente e destinatario hanno le “chiavi” per leggere ciò che viene scambiato nella chat.

WhatsApp: intelligenza artificiale e la raccolta dei dati personali

Non è la prima volta che WhatsApp invia comunicazioni simili. Poche settimane fa aveva invitato gli utenti ad attivare un PIN di sicurezza per aumentare la protezione degli account. Questa nuova comunicazione, però, si concentra esclusivamente sulla tecnologia crittografica che regola le interazioni sulla piattaforma. Nel messaggio viene sottolineato che nemmeno WhatsApp può accedere ai contenuti delle chat. Una rassicurazione utile, soprattutto in tempi in cui le preoccupazioni per la riservatezza digitale sono sempre più diffuse.

Il messaggio arriva in un momento delicato. Il 27 maggio è infatti scaduto il termine per opporsi all’utilizzo dei propri dati da parte di Meta per addestrare i suoi sistemi di intelligenza artificiale. L’avviso sulla crittografia sembra inserirsi in questo contesto, quasi come una risposta preventiva ai timori generati da queste nuove politiche. Anche se Meta assicura che i messaggi personali non verranno mai usati per l’IA, resta il dubbio su come verranno trattati altri dati generati dagli utenti.

Chi non ha ancora inviato il modulo di opposizione può comunque farlo, anche se ufficialmente la finestra si è chiusa. Il modulo serve a manifestare il dissenso rispetto all’uso dei propri dati, e potrebbe diventare una base per future contestazioni. In questo clima, il messaggio inviato da WhatsApp appare come un tentativo di riconquistare la fiducia, ricordando ai suoi utenti che almeno le conversazioni private restano intoccabili.