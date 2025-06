Bloodstained: The Scarlet Engagement presentato durante lo State of Play

Durante l’ultimo State of Play, è stato finalmente svelato Bloodstained: The Scarlet Engagement. Si tratta di un nuovo capitolo della saga metroidvania nata dalla mente di Koji Igarashi. Il gioco rappresenta un’evoluzione del progetto avviato con Bloodstained: Ritual of the Night. L’ambientazione rimane fedele al genere che ha caratterizzato la serie finora. Sta volta, però, la narrazione si arricchisce di sfumature più complesse e un tono ancor più epico. La vicenda si apre nel XVI secolo, in un mondo lacerato dal terrore seminato dal Castello Etereo. Una fortezza infernale popolata da demoni e creature malvagie. Numerosi eroi hanno tentato invano di porre fine all’oscurità che lo circonda, ma nessuno è mai riuscito a sopravvivere a lungo tra le sue mura.

In tale scenario disperato si inseriscono i due protagonisti del gioco. Leonard, apprendista dell’ordine segreto dei Lupi Neri, e Alexander, un cavaliere ultimo dei leggendari Cervi Bianchi. Uniti da un destino comune e forzati alla collaborazione, i due eroi dovranno penetrare nel Castello Etereo per affrontare il male in persona: il Signore dei Demoni Elias. Quest’ultimo non è un semplice boss finale. È una figura minacciosa che regna incontrastata sull’oscurità, protetto da sei potentissimi servitori noti come i Sanguinari. Vampiri di straordinaria forza, ognuno dotato di abilità speciali e uniche. Per affrontarli, Leonard e Alexander dovranno esplorare ogni angolo del castello. In tal modo, gli utenti potranno guidare i due protagonisti alla vittoria.

Il gameplay mantiene l’impianto classico, alternando sezioni di combattimento, esplorazione e acquisizione di nuove abilità. Una novità interessante è l’alternanza dinamica tra i due protagonisti, che il giocatore può controllare a seconda delle situazioni. Al momento, il rilascio è previsto in uscita per il 2026 su console PlayStation 5. È utile sottolineare che Bloodstained: The Scarlet Engagement potrebbe arrivare anche su altre piattaforme, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.