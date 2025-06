HONOR 400 stupisce il mercato: boom vendite al +400%

Tecnologia AI che reinventa la fotografia negli Honor

Cosa succede quando la potenza dell’intelligenza artificiale incontra l’ingegno umano? Nasce la fotografia mobile firmata HONOR 400. Si ha così un comparto fotocamere costruito attorno all’AI avanzata, capace di riconoscere volti, gestire la luce in tempo reale e restituire ritratti realistici, anche nelle condizioni più complesse. L’AI Image to Video, realizzata in collaborazione con Google Cloud, sta già facendo scuola: basta una foto per generare un video emozionante, trasformando il modo in cui si creano contenuti visivi. E c’è di più grazie allo Zoom teleobiettivo 30x che rende ogni dettaglio nitido anche a distanze lunghe, riuscendo a portare la fotografia professionale nel palmo di una mano.

L’idea dietro allo smartphone è quella di non limitarsi allo scatto, ma puntare alla creatività. L’ HONOR 400 invita a raccontare storie attraverso la sua nuova funzione Moving Photo Collage, un’idea mai vista prima che unisce movimento e immagine fissa in un’unica esperienza visiva. Ogni fotogramma è un racconto, ogni scatto è un invito a superare i confini della semplice fotografia. Tutto è studiato per valorizzare la bellezza naturale, senza filtri eccessivi né ritocchi innaturali. L’interazione tra software e hardware è armonica, potente, entusiasmante, caratteristiche che lo rendono ancor più unico. Tra vendite e specifiche la cosa certa è che l’HONOR 400 è già un fenomeno.