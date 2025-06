CarPlay Ultra divide: Apple avanza ma non tutti i costruttori sono d’accordo

CarPlay Ultra è realtà. La nuova interfaccia Apple non si limita più a musica e mappe: ora punta al controllo totale del veicolo. Dalla climatizzazione alla strumentazione digitale, tutto è pensato per fondersi con lo stile di Cupertino. Il primo a crederci è stato Aston Martin, seguito da altri marchi che ne stanno studiando l’adozione nei prossimi modelli. Eppure, qualcosa stride. Mentre Apple presenta il sistema come il futuro dell’esperienza a bordo, molti marchi storici restano alla finestra. Alcuni, dopo trattative iniziali, hanno fatto un passo indietro. Altri ignorano del tutto il nuovo ecosistema. Le ragioni non sembrano solo tecniche. Per tanti costruttori, accettare CarPlay Ultra significa cedere il controllo dell’interfaccia utente. E quindi, perdere una parte dell’identità.

I grandi nomi che si tirano indietro il futuro incerto di CarPlay Ultra

BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Tesla, General Motors. L’elenco di chi ha detto “no” è lungo. Mercedes sembrava vicina a un accordo, poi ha fatto marcia indietro. Tesla continua a ignorare sia CarPlay che Android Auto, fedele al suo sistema chiuso. GM sta spingendo su Android Automotive, soluzione firmata Google. Lontana, per ora, qualsiasi apertura a Apple. Secondo molti analisti, la natura stessa di CarPlay Ultra spaventa. Non è solo un infotainment, ma un sistema che invade anche la strumentazione principale. Una presenza pervasiva che per alcuni marchi rischia di cancellare ciò che li rende unici. L’interfaccia, il design digitale, l’esperienza di guida: tutto potrebbe diventare Apple-centrico. Chi è disposto a permetterlo?

Oltre 15 costruttori non prevedono al momento alcuna implementazione. Altri, più cauti, si limitano alla versione standard di CarPlay. Fa eccezione Rivian, che come Tesla segue una filosofia tutta propria. Cosa accadrà se CarPlay Ultra dovesse conquistare gli utenti? Quali pressioni arriveranno dai clienti, dai mercati, dai rivenditori? Per ora, l’impressione è che la strada sia in salita. L’ecosistema Apple vuole entrare nell’abitacolo, ma trova porte chiuse e diffidenze.